Zlatne dečke žena upozorila da nema tople vode, Šprem: 'Nemamo je već mjesec dana'

Kad je došlo vrijeme za potragu za prenoćištem u 'Asia Expressu', Zlatni dečki pomoć su odlučili potražiti u jednom frizerskom salonu. Frizerka im je rekla da za njih ima smještaj, ali i upozorila ih na jedan problem.
"Nemam tople vode", rekla im je. No Nikšu Kaleba i Gorana Šprema to nije nimalo zabrinulo. Nakon svega što su prošli tijekom utrke, hladan tuš očito im više nije predstavljao nikakav izazov.
"Gospođo, nemamo već mjesec dana tople vode", našalio se Šprem.
Zlatni dečki potom su otkrili da im je njihova nova domaćica ponudila da prespavaju kod nje doma, što ih je posebno razveselilo. "Prvi objekt gdje smo pitali i uboli", pohvalili su se zadovoljno.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.