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Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatne dečke žena upozorila da nema tople vode, Šprem: 'Nemamo je već mjesec dana'

Zlatni dečki u 'Asia Expressu' smještaj su pronašli već iz prvog pokušaja, i to zahvaljujući frizerki koja ih je pozvala da prespavaju kod nje. Kad ih je upozorila da nema tople vode, Špremov odgovor pokazao je koliko su se već priviknuli na uvjete utrke

RTL.hr
05.11.2026 22:30

Kad je došlo vrijeme za potragu za prenoćištem u 'Asia Expressu', Zlatni dečki pomoć su odlučili potražiti u jednom frizerskom salonu. Frizerka im je rekla da za njih ima smještaj, ali i upozorila ih na jedan problem.

"Nemam tople vode", rekla im je. No Nikšu Kaleba i Gorana Šprema to nije nimalo zabrinulo. Nakon svega što su prošli tijekom utrke, hladan tuš očito im više nije predstavljao nikakav izazov.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

"Gospođo, nemamo već mjesec dana tople vode", našalio se Šprem.

Zlatni dečki potom su otkrili da im je njihova nova domaćica ponudila da prespavaju kod nje doma, što ih je posebno razveselilo. "Prvi objekt gdje smo pitali i uboli", pohvalili su se zadovoljno.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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