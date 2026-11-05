Zlatne dečke žena upozorila da nema tople vode, Šprem: 'Nemamo je već mjesec dana'

Kad je došlo vrijeme za potragu za prenoćištem u 'Asia Expressu', Zlatni dečki pomoć su odlučili potražiti u jednom frizerskom salonu. Frizerka im je rekla da za njih ima smještaj, ali i upozorila ih na jedan problem.

"Nemam tople vode", rekla im je. No Nikšu Kaleba i Gorana Šprema to nije nimalo zabrinulo. Nakon svega što su prošli tijekom utrke, hladan tuš očito im više nije predstavljao nikakav izazov.