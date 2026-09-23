Zlatni dečki curici u 'Asia Expressu ' poklonili haljinu: 'Zbog ovog djeteta sam sretan'

Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb u osmoj epizodi 'Asia Expressa' nisu tražili samo krov nad glavom za jednu noć – kroz zadatak koji im je pripremila produkcija dobili su priliku nekome uljepšati dan. Natjecatelji su morali pronaći lokalca kojem će dati nešto svoje u zamjenu za njegov predmet, a ono što dobiju zatim su trebali pokloniti domaćinu koji će im osigurati prenoćište.

Šprem i Kaleb tako su kod sebe imali zlatnu haljinu koju su odlučili darovati djevojčici u kući u kojoj su na kraju pronašli smještaj. Taj ih je susret posebno dirnuo.