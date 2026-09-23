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Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki curici u 'Asia Expressu ' poklonili haljinu: 'Zbog ovog djeteta sam sretan'

U 'Asia Expressu' zadaci često donose neočekivane susrete, a jedan takav posebno je dirnuo Šprema i Kaleba. Nakon što su trebali pronaći lokalca s kojim će razmijeniti predmet, a zatim dobivenu stvar pokloniti obitelji koja im osigura smještaj, doživjeli su trenutak koji će dugo pamtiti

RTL.hr
23.09.2026 16:00

Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb u osmoj epizodi 'Asia Expressa' nisu tražili samo krov nad glavom za jednu noć – kroz zadatak koji im je pripremila produkcija dobili su priliku nekome uljepšati dan. Natjecatelji su morali pronaći lokalca kojem će dati nešto svoje u zamjenu za njegov predmet, a ono što dobiju zatim su trebali pokloniti domaćinu koji će im osigurati prenoćište.

Šprem i Kaleb tako su kod sebe imali zlatnu haljinu koju su odlučili darovati djevojčici u kući u kojoj su na kraju pronašli smještaj. Taj ih je susret posebno dirnuo.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

"Zbog ovog djeteta sam sretan. Puna kuća djece i prvo vidimo curicu kojoj je ova haljina koju smo uzeli idealna", rekao je Goran Šprem.

Nikša Kaleb također nije skrivao emocije nakon što je vidio reakciju djevojčice. "Taj osmijeh i tu sreću na tom licu, iskrenost, veselje...", opisao je trenutak koji ga je posebno dojmio.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Šprem je dodatno pohvalio djevojčicu koja ih je iznenadila svojim znanjem engleskog jezika. Dvanaestogodišnjakinja je s njima razgovarala bez problema, što ga je posebno oduševilo. "Prelijepa si", rekao joj je Goran.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

zlatni dečki asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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