Zlatni dečki curici u 'Asia Expressu ' poklonili haljinu: 'Zbog ovog djeteta sam sretan'

Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb u osmoj epizodi 'Asia Expressa' nisu tražili samo krov nad glavom za jednu noć – kroz zadatak koji im je pripremila produkcija dobili su priliku nekome uljepšati dan. Natjecatelji su morali pronaći lokalca kojem će dati nešto svoje u zamjenu za njegov predmet, a ono što dobiju zatim su trebali pokloniti domaćinu koji će im osigurati prenoćište.
Šprem i Kaleb tako su kod sebe imali zlatnu haljinu koju su odlučili darovati djevojčici u kući u kojoj su na kraju pronašli smještaj. Taj ih je susret posebno dirnuo.
"Zbog ovog djeteta sam sretan. Puna kuća djece i prvo vidimo curicu kojoj je ova haljina koju smo uzeli idealna", rekao je Goran Šprem.
Nikša Kaleb također nije skrivao emocije nakon što je vidio reakciju djevojčice. "Taj osmijeh i tu sreću na tom licu, iskrenost, veselje...", opisao je trenutak koji ga je posebno dojmio.
Šprem je dodatno pohvalio djevojčicu koja ih je iznenadila svojim znanjem engleskog jezika. Dvanaestogodišnjakinja je s njima razgovarala bez problema, što ga je posebno oduševilo. "Prelijepa si", rekao joj je Goran.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.