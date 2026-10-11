Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki iznenadili radnike u Laosu: Nisu mogli vjerovati da prevoze olimpijske pobjednike!

Zlatni dečki su si tijekom 'Asia Expressa' osigurali prijevoz u kamionetu s radnicima u Laosu, koji su bili uzbuđeni što sudjeluju u snimanju showa. No kada im je Kaleb otkrio da su on i Šprem osvojili olimpijsko zlato, oduševljenje je postalo još veće

RTL.hr
11.10.2026 16:00

Nikša Kaleb i Goran Šprem, poznati kao Zlatni dečki, tijekom 'Asia Expressa' pronašli su prijevoz u kamionetu s lokalnim radnicima u Laosu. Njihovi suputnici već su bili uzbuđeni što sudjeluju u snimanju popularnog showa, no pravo oduševljenje nastalo je kada su doznali koga zapravo prevoze!

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Tijekom zajedničke vožnje jedan od radnika zainteresirao se za Kaleba te ga je poželio pronaći na YouTubeu. Bio je to povod da mu bivši rukometaš otkrije zanimljiv podatak o sebi i svom suputniku Špremu.

Naime, Kaleb mu je objasnio da su obojica osvajači olimpijskog zlata, što je izazvalo oduševljenje među radnicima.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Kada su shvatili da se u njihovu kamionetu nalaze dvojica olimpijskih pobjednika, radnicima su se ozarila lica. Uzbuđenje se brzo proširilo među njima pa su izvadili mobitele i počeli fotografirati naše olimpijce.

Tako se obična vožnja u potrazi za sljedećim odredištem u 'Asia Expressu' pretvorila u zanimljiv susret. Zlatni dečki dobili su potreban prijevoz, a njihovi domaćini priliku za upoznavanje i fotografiranje s dvojicom hrvatskih olimpijskih pobjednika.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express zlatni dečki
Asia Express: Zmajeva ruta

Natjecatelji 'Asia Expressa' ostali u čudu kad su vidjeli trajekt: 'Da se razumijemo, to oni zovu trajekt, a mi skalamerija'

Moglo bi te zanimati

Katarina Mamić podijelila fotografije iz Laosa, a pratitelje zanimalo gdje je Borna: 'Borna je fotograf'

Timovi 'Asia Expressa' vratili se u školske klupe, ali i kuhali na ulicama Laosa!

Borna Kotromanić odgovorila na prozivku pratitelja zbog situacije s Ellom: 'Misliš našao šalabahter?!'

Novi okršaj Gazela i Gusarica! Katarina poručila: 'Nadam se da će ovo biti zadnja runda'

Gazele osvojile prvi amulet, a Zlatni dečki jedan morali vratiti: 'Kažnjeni smo jer smo noću bili vani'

Borni laknulo nakon razgovora na vijeću 'Asia Expressa': 'Drago mi je da više nismo u sukobu'

Pročitaj na Net.hr
Napustio nas avangardni roker: Prisjetite se najboljih trenutaka Gorana Bareta
Preminuo je Goran Bare
Dalibor je pobjednik ovotjedne 'Večere za 5': 'Nisam ovo uopće očekivao!'
Od arhitektonskih trikova do luksuznih vila: 'Dom po mom' s Lanom Pavić ove nedjelje na RTL-u
Čiste mu toalet, kuhaju, brinu o vešu: Diddy u zatvoru živi kao kralj! Čak mu i noge peru
Kakve ljepotice! Pogledajte tko je sinoć zablistao u Dubrovniku
Blanka ga odavno skinula, ali njezin bivši muž ne: Zašto Ruben još uvijek nosi vjenčani prsten?
A$AP Rocky stigao u Beograd: Pogledajte kakva je atmosferu napravio pred srpskom publikom
Ništa od koncerata Parnog valjka u listopadu i studenome: Sve odgodili, pjevač mora na operaciju
Poznati domaći dizajner oprašta se od svijeta mode: Otkrijte što vas još čeka u novoj RTL Sceni