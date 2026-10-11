Zlatni dečki iznenadili radnike u Laosu: Nisu mogli vjerovati da prevoze olimpijske pobjednike!

Zlatni dečki su si tijekom 'Asia Expressa' osigurali prijevoz u kamionetu s radnicima u Laosu, koji su bili uzbuđeni što sudjeluju u snimanju showa. No kada im je Kaleb otkrio da su on i Šprem osvojili olimpijsko zlato, oduševljenje je postalo još veće

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Nikša Kaleb i Goran Šprem, poznati kao Zlatni dečki, tijekom 'Asia Expressa' pronašli su prijevoz u kamionetu s lokalnim radnicima u Laosu. Njihovi suputnici već su bili uzbuđeni što sudjeluju u snimanju popularnog showa, no pravo oduševljenje nastalo je kada su doznali koga zapravo prevoze!

icon-expand icon-close icon-close Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Tijekom zajedničke vožnje jedan od radnika zainteresirao se za Kaleba te ga je poželio pronaći na YouTubeu. Bio je to povod da mu bivši rukometaš otkrije zanimljiv podatak o sebi i svom suputniku Špremu. Naime, Kaleb mu je objasnio da su obojica osvajači olimpijskog zlata, što je izazvalo oduševljenje među radnicima.

icon-expand Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL