Zlatni dečki iznenadili radnike u Laosu: Nisu mogli vjerovati da prevoze olimpijske pobjednike!

Nikša Kaleb i Goran Šprem, poznati kao Zlatni dečki, tijekom 'Asia Expressa' pronašli su prijevoz u kamionetu s lokalnim radnicima u Laosu. Njihovi suputnici već su bili uzbuđeni što sudjeluju u snimanju popularnog showa, no pravo oduševljenje nastalo je kada su doznali koga zapravo prevoze!
Tijekom zajedničke vožnje jedan od radnika zainteresirao se za Kaleba te ga je poželio pronaći na YouTubeu. Bio je to povod da mu bivši rukometaš otkrije zanimljiv podatak o sebi i svom suputniku Špremu.
Naime, Kaleb mu je objasnio da su obojica osvajači olimpijskog zlata, što je izazvalo oduševljenje među radnicima.
Kada su shvatili da se u njihovu kamionetu nalaze dvojica olimpijskih pobjednika, radnicima su se ozarila lica. Uzbuđenje se brzo proširilo među njima pa su izvadili mobitele i počeli fotografirati naše olimpijce.
Tako se obična vožnja u potrazi za sljedećim odredištem u 'Asia Expressu' pretvorila u zanimljiv susret. Zlatni dečki dobili su potreban prijevoz, a njihovi domaćini priliku za upoznavanje i fotografiranje s dvojicom hrvatskih olimpijskih pobjednika.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.