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Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki morali predati svih šest amuleta jednom timu: 'Tko je najbolji, njega se nagradi'

Ispadanje Zlatnih dečkiju donijelo je situaciju kakva se dotad nije dogodila u 'Asia Expressu'. Goran Šprem i Nikša Kaleb svoju su utrku završili sa čak šest osvojenih amuleta, a prije odlaska morali su ih sve ostaviti jednom od preostalih timova

RTL.hr
13.11.2026 12:00

Prvi put u 'Asia Expressu' dogodilo se da show napušta tim koji je ranije osvojio amulet. Štoviše, Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb u trenutku završetka svoje utrke imali su čak šest amuleta. Prije odlaska morali su ih predati jednom od timova koji nastavljaju natjecanje.

"Sve amulete koje ste osvojili ostavit ćete jednom od timova. Ne možete ih rasporediti, morate se odlučiti za jedan tim", objasnila im je Antonija.

Šprem je odmah upitao: "Tko ima najviše amuleta?" U tom trenutku najviše su ih imale Gusarice – tri.

Zlatni dečki, Gusarice, Asia Express
Zlatni dečki, Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

"Može ih netko voljeti, ne voljeti, mogu nekome biti simpatične ili ne, ali trenutno su na prvom mjestu. Mi smo rekli – tko je najbolji u tom trenutku, njega se nagradi, tko je najlošiji, njega se kazni", objasnio je Kaleb njihovu odluku.

Gusarice su njihovo napuštanje showa doživjele vrlo emotivno. Vesna je poručila: "Neopisiva je čast i privilegija što sam imala mogućnost biti u njihovom prisustvu i upijati svo znanje koje su nesebično dijelili s nama. Na tome ću im biti zauvijek beskrajno zahvalna."

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

I Borna je istaknula koliko vrijede amuleti koje su Šprem i Kaleb osvojili tijekom natjecanja. "Znamo s koliko su znoja i žara dolazili do njih", rekla je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express goran šprem nikša kaleb borna kotromanić vesna banović
Asia Express: Zmajeva ruta

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