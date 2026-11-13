Zlatni dečki morali predati svih šest amuleta jednom timu: 'Tko je najbolji, njega se nagradi'

Prvi put u 'Asia Expressu' dogodilo se da show napušta tim koji je ranije osvojio amulet. Štoviše, Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb u trenutku završetka svoje utrke imali su čak šest amuleta. Prije odlaska morali su ih predati jednom od timova koji nastavljaju natjecanje.

"Sve amulete koje ste osvojili ostavit ćete jednom od timova. Ne možete ih rasporediti, morate se odlučiti za jedan tim", objasnila im je Antonija.

Šprem je odmah upitao: "Tko ima najviše amuleta?" U tom trenutku najviše su ih imale Gusarice – tri.