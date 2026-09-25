Zlatni dečki napravili kobnu pogrešku u 'Asia Expressu': 'Sad se moramo vratiti'

U desetoj epizodi 'Asia Expressa' tri su se para borila za imunitet – Gusarice, Jokeri i Zlatni dečki. Zahtjevan fizički zadatak na visokim kambodžanskim temperaturama dodatno je otežala pogreška Gorana Šprema i Nikše Kaleba

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Borba za imunitet u desetoj epizodi 'Asia Expressa' bila je pravi test izdržljivosti. Gusarice, Jokeri i Zlatni dečki morali su pokazati snagu i brzinu u jednom od fizički najzahtjevnijih izazova do sada. Njihov zadatak bio je prevesti 30 glinenih posuda od kuće u kojoj su spavali do druge lokacije koristeći tačke. Posude su mogli prenositi u jednoj ili više tura, no upravo je jedan detalj zadatka stvarao velike razlike među timovima.

icon-expand icon-close icon-close Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Zlatni dečki naišli su na problem već na samom početku. Ispred kuće su pronašli dvoje tački, napunili ih posudama i krenuli prema cilju – svaki je vukao jednu. Tek kada su stigli na odredište shvatili su da nisu smjeli koristiti dvoje tački. "Nastao je problem jer smo doteglili dvoje tački i sad se moramo vratiti", rekao je Goran Šprem.

icon-expand Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL