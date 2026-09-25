Zlatni dečki napravili kobnu pogrešku u 'Asia Expressu': 'Sad se moramo vratiti'

Borba za imunitet u desetoj epizodi 'Asia Expressa' bila je pravi test izdržljivosti. Gusarice, Jokeri i Zlatni dečki morali su pokazati snagu i brzinu u jednom od fizički najzahtjevnijih izazova do sada.
Njihov zadatak bio je prevesti 30 glinenih posuda od kuće u kojoj su spavali do druge lokacije koristeći tačke. Posude su mogli prenositi u jednoj ili više tura, no upravo je jedan detalj zadatka stvarao velike razlike među timovima.
Zlatni dečki naišli su na problem već na samom početku. Ispred kuće su pronašli dvoje tački, napunili ih posudama i krenuli prema cilju – svaki je vukao jednu. Tek kada su stigli na odredište shvatili su da nisu smjeli koristiti dvoje tački.
"Nastao je problem jer smo doteglili dvoje tački i sad se moramo vratiti", rekao je Goran Šprem.
Goran i Nikša brzo su shvatili da ih je pogrešno čitanje pravila koštalo vremena i da će zbog toga teško držati korak s ostalim natjecateljima.
Dok su pokušavali nadoknaditi izgubljeno, postalo im je jasno da će završiti posljednji. "Idemo normalnim korakom, više ne ubrzavamo toliko jer smo vidjeli da Pino i Maja već dolaze s drugom rundom", objasnio je Šprem.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.