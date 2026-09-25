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Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki napravili kobnu pogrešku u 'Asia Expressu': 'Sad se moramo vratiti'

U desetoj epizodi 'Asia Expressa' tri su se para borila za imunitet – Gusarice, Jokeri i Zlatni dečki. Zahtjevan fizički zadatak na visokim kambodžanskim temperaturama dodatno je otežala pogreška Gorana Šprema i Nikše Kaleba

RTL.hr
25.09.2026 16:00

Borba za imunitet u desetoj epizodi 'Asia Expressa' bila je pravi test izdržljivosti. Gusarice, Jokeri i Zlatni dečki morali su pokazati snagu i brzinu u jednom od fizički najzahtjevnijih izazova do sada.

Njihov zadatak bio je prevesti 30 glinenih posuda od kuće u kojoj su spavali do druge lokacije koristeći tačke. Posude su mogli prenositi u jednoj ili više tura, no upravo je jedan detalj zadatka stvarao velike razlike među timovima.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Zlatni dečki naišli su na problem već na samom početku. Ispred kuće su pronašli dvoje tački, napunili ih posudama i krenuli prema cilju – svaki je vukao jednu. Tek kada su stigli na odredište shvatili su da nisu smjeli koristiti dvoje tački.

"Nastao je problem jer smo doteglili dvoje tački i sad se moramo vratiti", rekao je Goran Šprem.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Goran i Nikša brzo su shvatili da ih je pogrešno čitanje pravila koštalo vremena i da će zbog toga teško držati korak s ostalim natjecateljima.

Dok su pokušavali nadoknaditi izgubljeno, postalo im je jasno da će završiti posljednji. "Idemo normalnim korakom, više ne ubrzavamo toliko jer smo vidjeli da Pino i Maja već dolaze s drugom rundom", objasnio je Šprem.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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