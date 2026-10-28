Zlatni dečki osvojili četvrti amulet! Katarina: 'Top, očekivano, zasluženo!'

Zlatni dečki nastavljaju dominirati u 'Asia Expressu'! Nikša Kaleb i Goran Šprem ponovno su pokazali koliko su snažan tim te su osvojili svoj četvrti amulet. Još jedna pobjeda izazvala je veliko zadovoljstvo među njima, a čini se da njihov uspjeh više ne iznenađuje ni ostale natjecatelje.
"E, to ti je to!", zadovoljno je poručio Kaleb nakon što su saznali da su ponovno osvojili amulet. Njegov timski partner Šprem također nije skrivao sreću zbog još jednog uspjeha.
"Još jedan. Neka je", rekao je Šprem pa dodao: "Svaka pobjeda je slatka, pa tako i ova danas."
Četvrti osvojeni amulet još je jedna potvrda uspješnosti Zlatnih dečki, koji iz izazova u izazov pokazuju koliko dobro funkcioniraju kao tim. Njihova fizička spremnost, upornost i međusobna suradnja očito im donose rezultate.
Njihovu novu pobjedu komentirala je Katarina Mamić. "Top, očekivano, zasluženo", poručila je.
"Što god oni osvoje, kad god osvoje, mene to ne čudi jer su snažni i fizički i mentalno", poručila je Vesna, ističući kvalitete zbog kojih su Zlatni dečki postali jedni od najozbiljnijih konkurenata u showu.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.