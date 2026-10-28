Zlatni dečki osvojili četvrti amulet! Katarina: 'Top, očekivano, zasluženo!'

Zlatni dečki nastavljaju dominirati u 'Asia Expressu'! Nikša Kaleb i Goran Šprem ponovno su pokazali koliko su snažan tim te su osvojili svoj četvrti amulet. Još jedna pobjeda izazvala je veliko zadovoljstvo među njima, a čini se da njihov uspjeh više ne iznenađuje ni ostale natjecatelje.

"E, to ti je to!", zadovoljno je poručio Kaleb nakon što su saznali da su ponovno osvojili amulet. Njegov timski partner Šprem također nije skrivao sreću zbog još jednog uspjeha.