Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki osvojili prvi amulet, a onda dobili moć koja može promijeniti cijelu utrku u 'Asia Expressu'

Nakon iscrpljujućeg prvog dana utrke života, devet timova okupilo se u veličanstvenom hramu Banteay Srei u Kambodži. Iza njih je bio dan prepun autostopiranja, snalaženja s budžetom od jednog eura i napetih dvoboja, a pred njima neizvjesna noć i potraga za smještajem. No, prije toga, trebalo je otkriti tko je pobjednik prve etape

RTL.hr
09.09.2026 16:00

Posljednji zadatak dana bio je pronaći hrvatskog turista skrivenog među posjetiteljima hrama, koji je čuvao prvi amulet vrijedan tisuću eura. Timovi su grozničavo pretraživali svaki kutak, zagledali u obuću tražeći poznate "kockice" i ispitivali strance. 

"Jesi li ti ta? Molim te, reci više, ovisi puno o tome", u jednom je trenutku zavapio Goran Šprem jednoj od turistkinja, pokazujući koliko je ulog velik. Nakon niza promašaja i krive procjene, upravo su "Zlatni dečki", rukometaši Nikša Kaleb i Goran Šprem, uspjeli pronaći pravu osobu. Turistica s prepoznatljivim hrvatskim motivima na noktima predala im je dragocjeni amulet. "Sretni smo, zadovoljni smo, ponosni smo. Prvi korak smo napravili", izjavili su pobjednici.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Rezime dana: Tenzije, greške i neočekivana snaga

Voditelji su na kraju dana okupili sve natjecatelje kako bi rezimirali turbulentne događaje. Posebno se istaknuo sukob između "Zlatnih dečki" i tima "Gazele", Katarine Mamić i Lune Valas. Na pitanje što se dogodilo, Goran je priznao: "Čekao sam to pitanje", nakon čega je uslijedilo objašnjenje nesretnog spleta okolnosti oko prijevoza. No, Gazele nisu ostale dužne. "Kakvi zlatni? Zlatna biža", oštro je komentirala Katarina, dodajući: "Što se mene tiče, ni s kim više neću pričati".

Svoju veliku grešku priznali su i Niko i Ivan Tokić, koji su unatoč pobjedi u dvoboju i velikoj prednosti, izgubili dva sata tražeći amulet u pogrešnom hramu. "Ovaj zadnji hram nam se toliko svidio da smo ostali dva sata tamo. Poruka je da ne treba žuriti, nego čitati uputstva", zaključio je Niko.

Antonija Blaće
Antonija Blaće FOTO: RTL

Moć amuleta i prva strateška odluka

Osim novčane vrijednosti, amulet je Zlatnim dečkima donio i ogromnu stratešku prednost. U sljedeću etapu kreću deset minuta prije svih ostalih, ali to nije sve. Dobili su i moć odabrati jedan tim koji će u utrku krenuti deset minuta nakon svih. "Koga ćete preskočiti, koga ćete zaustaviti? Imate minutu da razmislite", objasnila je voditeljica Antonija Blaće, stavivši ih pred tešku odluku.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

Od 'Asia Expressa' ravno u 80-e: Antonija Blaće i Ante Travizi isprobali trend koji je zaludio mreže

Moglo bi te zanimati

Anita Martinović pokazala kako ona i njezin dečko Aleksej komuniciraju, razlika je urnebesna

Dvije legende RTL-a na jednom mjestu! Antonija Blaće i Mojmira Pastorčić napravile selfie za pamćenje

Karijeru je počela s 14 godina, a sa svjetskih modnih pista dolazi u 'Asia Express'

'Imam četrdeset i kusur godina, a nikad nisam stopirala': Panika pred početak 'Asia Expressa'

'Svugdje smo bili, spavali u rupama, na sve smo navikli': Kaleb i Šprem misle da ih 'Asia Express' neće iznenaditi

'Nema ništa od žaljenja, tužnih i ružnih stvari': Pino Pingvino spreman za 'Asia Express'

Pročitaj na Net.hr
Kontroverzni pjevač Siniša Vuco stao između luksuznih automobila i objavio da ide na pauzu
Godinama čuvaju privatnost, a sada su napravili iznimku: Partnerica Gorana Bogdana pokazala kćer
Spremni za romansu i dramu: Pogledajte koga ćemo gledati u novoj sezoni Love Island Adria
Zavirite u sobu 'Love Island Adrie' u kojoj će islanderi morati dijeliti krevete
Fudbalerka mu stoji? Trener Edo pokazao svoje 'mladenačke dane' i nasmijao pratitelje
Islanderke spremne za avanturu života: 'Vrijeme je da izađem iz svoje zone komfora'
Svjetska elita okupila se u Oslu: Pogledajte tko je sve došao ispratiti norveškog kralja
Ekskluzivno zavirite u vilu 'Love Island Adrie': Pogledajte gdje će islanderi živjeti
Udovica Saše Popovića prodala luksuzne apartmane u Opatiji: Kum otkrio tko ih je kupio
'Obitelj da, Institucija ne': Što kraljevo hladno pismo zapravo znači za Harryja i Meghan?