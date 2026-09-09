Zlatni dečki osvojili prvi amulet, a onda dobili moć koja može promijeniti cijelu utrku u 'Asia Expressu'

Nakon iscrpljujućeg prvog dana utrke života, devet timova okupilo se u veličanstvenom hramu Banteay Srei u Kambodži. Iza njih je bio dan prepun autostopiranja, snalaženja s budžetom od jednog eura i napetih dvoboja, a pred njima neizvjesna noć i potraga za smještajem. No, prije toga, trebalo je otkriti tko je pobjednik prve etape

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Posljednji zadatak dana bio je pronaći hrvatskog turista skrivenog među posjetiteljima hrama, koji je čuvao prvi amulet vrijedan tisuću eura. Timovi su grozničavo pretraživali svaki kutak, zagledali u obuću tražeći poznate "kockice" i ispitivali strance. "Jesi li ti ta? Molim te, reci više, ovisi puno o tome", u jednom je trenutku zavapio Goran Šprem jednoj od turistkinja, pokazujući koliko je ulog velik. Nakon niza promašaja i krive procjene, upravo su "Zlatni dečki", rukometaši Nikša Kaleb i Goran Šprem, uspjeli pronaći pravu osobu. Turistica s prepoznatljivim hrvatskim motivima na noktima predala im je dragocjeni amulet. "Sretni smo, zadovoljni smo, ponosni smo. Prvi korak smo napravili", izjavili su pobjednici.

icon-expand icon-close icon-close Asia Express FOTO: RTL

Rezime dana: Tenzije, greške i neočekivana snaga

Voditelji su na kraju dana okupili sve natjecatelje kako bi rezimirali turbulentne događaje. Posebno se istaknuo sukob između "Zlatnih dečki" i tima "Gazele", Katarine Mamić i Lune Valas. Na pitanje što se dogodilo, Goran je priznao: "Čekao sam to pitanje", nakon čega je uslijedilo objašnjenje nesretnog spleta okolnosti oko prijevoza. No, Gazele nisu ostale dužne. "Kakvi zlatni? Zlatna biža", oštro je komentirala Katarina, dodajući: "Što se mene tiče, ni s kim više neću pričati". Svoju veliku grešku priznali su i Niko i Ivan Tokić, koji su unatoč pobjedi u dvoboju i velikoj prednosti, izgubili dva sata tražeći amulet u pogrešnom hramu. "Ovaj zadnji hram nam se toliko svidio da smo ostali dva sata tamo. Poruka je da ne treba žuriti, nego čitati uputstva", zaključio je Niko.

icon-expand Antonija Blaće FOTO: RTL

Moć amuleta i prva strateška odluka