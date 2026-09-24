Zlatni dečki osvojili treći amulet u 'Asia Expressu', Pino priznao: 'Jako je teško igrati protiv njih'

Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb još su jednom pokazali zašto ih ostali natjecatelji smatraju jednim od najopasnijih timova u 'Asia Expressu'. Nakon novog izazova osvojili su treći amulet u natjecanju.
Svaki osvojeni amulet za njih ima posebnu vrijednost jer bi im, u slučaju da na kraju odnesu pobjedu, donio dodatnih 1000 eura uz glavnu nagradu.
Nakon osvajanja još jednog amuleta, Zlatni dečki nisu skrivali zadovoljstvo. "I ide u kućicu", ponosno je komentirao Nikša Kaleb nakon još jednog uspjeha.
Njihovu borbenost i kvalitetu prepoznali su i ostali natjecatelji. Pino Pingvino istaknuo je kako su Šprem i Kaleb izuzetno zahtjevni protivnici.
"Gladni su pobjede, pravi su sportaši i znaju doći do toga što žele, tako da je jako teško igrati protiv njih", rekao je Pino.
S njegovim mišljenjem složile su se i Gazele, koje nisu imale dvojbe oko toga zaslužuju li Zlatni dečki svoje uspjehe. "Stvarno zaslužuju svaki", zaključile su.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.