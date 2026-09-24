Zlatni dečki osvojili treći amulet u 'Asia Expressu', Pino priznao: 'Jako je teško igrati protiv njih'

Zlatni dečki nastavili su nizati uspjehe u 'Asia Expressu'. Osvojili su svoj treći amulet, koji bi im u slučaju konačne pobjede mogao donijeti dodatnu financijsku nagradu, a njihovi konkurenti nisu skrivali koliko ih cijene kao protivnike

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Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb još su jednom pokazali zašto ih ostali natjecatelji smatraju jednim od najopasnijih timova u 'Asia Expressu'. Nakon novog izazova osvojili su treći amulet u natjecanju.

icon-expand icon-close icon-close Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Svaki osvojeni amulet za njih ima posebnu vrijednost jer bi im, u slučaju da na kraju odnesu pobjedu, donio dodatnih 1000 eura uz glavnu nagradu. Nakon osvajanja još jednog amuleta, Zlatni dečki nisu skrivali zadovoljstvo. "I ide u kućicu", ponosno je komentirao Nikša Kaleb nakon još jednog uspjeha.

icon-expand ecbe82dba9_1073802 FOTO: Video

Njihovu borbenost i kvalitetu prepoznali su i ostali natjecatelji. Pino Pingvino istaknuo je kako su Šprem i Kaleb izuzetno zahtjevni protivnici.

icon-expand Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL