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Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki osvojili treći amulet u 'Asia Expressu', Pino priznao: 'Jako je teško igrati protiv njih'

Zlatni dečki nastavili su nizati uspjehe u 'Asia Expressu'. Osvojili su svoj treći amulet, koji bi im u slučaju konačne pobjede mogao donijeti dodatnu financijsku nagradu, a njihovi konkurenti nisu skrivali koliko ih cijene kao protivnike

RTL.hr
24.09.2026 17:00

Zlatni dečki Goran Šprem i Nikša Kaleb još su jednom pokazali zašto ih ostali natjecatelji smatraju jednim od najopasnijih timova u 'Asia Expressu'. Nakon novog izazova osvojili su treći amulet u natjecanju.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Svaki osvojeni amulet za njih ima posebnu vrijednost jer bi im, u slučaju da na kraju odnesu pobjedu, donio dodatnih 1000 eura uz glavnu nagradu.

Nakon osvajanja još jednog amuleta, Zlatni dečki nisu skrivali zadovoljstvo. "I ide u kućicu", ponosno je komentirao Nikša Kaleb nakon još jednog uspjeha.

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ecbe82dba9_1073802 FOTO: Video

Njihovu borbenost i kvalitetu prepoznali su i ostali natjecatelji. Pino Pingvino istaknuo je kako su Šprem i Kaleb izuzetno zahtjevni protivnici.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

"Gladni su pobjede, pravi su sportaši i znaju doći do toga što žele, tako da je jako teško igrati protiv njih", rekao je Pino.

S njegovim mišljenjem složile su se i Gazele, koje nisu imale dvojbe oko toga zaslužuju li Zlatni dečki svoje uspjehe. "Stvarno zaslužuju svaki", zaključile su.

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asia express zlatni dečki
Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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