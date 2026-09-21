Zlatni dečki otkrili Gazelama rješenje zadatka: 'Samo da se zna, pomogli smo i curama'

Goran Šprem i Nikša Kaleb u novom su zadatku 'Asia Expressa' morali svladati stotine stepenica kako bi došli do još jednog pečata. No, tek na vrhu shvatili su da ih čeka dodatna komplikacija.

Pečat se nalazio u kutiji zaključanoj lokotom, a šifra za otvaranje bio je točan broj stepenica koje su upravo prošli. Kako ih pri prvom usponu nisu brojali, morali su se vratiti i krenuti ispočetka.

Na putu prema dolje sreli su Gazele, Lunu Valas i Katarinu Mamić, koje su se tek penjale prema vrhu. Zlatni dečki tada im nisu otkrili što ih ondje čeka.