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Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki otkrili Gazelama rješenje zadatka: 'Samo da se zna, pomogli smo i curama'

U napetoj utrci za pečate Zlatni dečki pokazali su da rivalstvo ipak ima granice. Nakon što su sami morali dvaput prolaziti isti mukotrpan put po stepenicama, Luni Valas i Katarini Mamić odlučili su otkriti rješenje zadatka

RTL.hr
21.09.2026 16:00

Goran Šprem i Nikša Kaleb u novom su zadatku 'Asia Expressa' morali svladati stotine stepenica kako bi došli do još jednog pečata. No, tek na vrhu shvatili su da ih čeka dodatna komplikacija.

Pečat se nalazio u kutiji zaključanoj lokotom, a šifra za otvaranje bio je točan broj stepenica koje su upravo prošli. Kako ih pri prvom usponu nisu brojali, morali su se vratiti i krenuti ispočetka.

Na putu prema dolje sreli su Gazele, Lunu Valas i Katarinu Mamić, koje su se tek penjale prema vrhu. Zlatni dečki tada im nisu otkrili što ih ondje čeka.

Zlatni dečki, Gazele, Asia Express
Zlatni dečki, Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Nakon što su prebrojili stepenice, unijeli točan broj i osvojili pečat, ponovno su krenuli niz stepenice. Tada su još jednom sreli Lunu i Katarinu, koje su se i same morale vratiti i ponovno penjati nakon što su shvatile u čemu je trik zadatka.

Ovaj put Šprem i Kaleb odlučili su im pomoći i otkrili im točan broj stepenica.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Kad su stigli na dno, Šprem nije propustio pred ostatkom produkcije naglasiti njihov potez.

Samo da se zna, pomogli smo i curama", rekao je.

Koje su nas bile nominirale", dodao je, podsjetivši na raniju odluku Gazela.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Zlatni dečki tako su, unatoč tome što su se borili za vlastiti ostanak u utrci, ipak odlučili olakšati zadatak suparnicama.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express nikša kaleb goran šprem gazele
Asia Express: Zmajeva ruta

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