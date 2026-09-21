Zlatni dečki otkrili Gazelama rješenje zadatka: 'Samo da se zna, pomogli smo i curama'

Goran Šprem i Nikša Kaleb u novom su zadatku 'Asia Expressa' morali svladati stotine stepenica kako bi došli do još jednog pečata. No, tek na vrhu shvatili su da ih čeka dodatna komplikacija.
Pečat se nalazio u kutiji zaključanoj lokotom, a šifra za otvaranje bio je točan broj stepenica koje su upravo prošli. Kako ih pri prvom usponu nisu brojali, morali su se vratiti i krenuti ispočetka.
Na putu prema dolje sreli su Gazele, Lunu Valas i Katarinu Mamić, koje su se tek penjale prema vrhu. Zlatni dečki tada im nisu otkrili što ih ondje čeka.
Nakon što su prebrojili stepenice, unijeli točan broj i osvojili pečat, ponovno su krenuli niz stepenice. Tada su još jednom sreli Lunu i Katarinu, koje su se i same morale vratiti i ponovno penjati nakon što su shvatile u čemu je trik zadatka.
Ovaj put Šprem i Kaleb odlučili su im pomoći i otkrili im točan broj stepenica.
Kad su stigli na dno, Šprem nije propustio pred ostatkom produkcije naglasiti njihov potez.
Samo da se zna, pomogli smo i curama", rekao je.
Koje su nas bile nominirale", dodao je, podsjetivši na raniju odluku Gazela.
Zlatni dečki tako su, unatoč tome što su se borili za vlastiti ostanak u utrci, ipak odlučili olakšati zadatak suparnicama.
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