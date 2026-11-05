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Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki pobjegli konkurenciji s pet amuleta, ostali timovi: 'Zaslužili su'

Zlatni dečki osvojili su već peti amulet u 'Asia Expressu' i dodatno se odvojili od konkurencije. Ostali timovi njihovim uspjehom nisu bili posebno iznenađeni

RTL.hr
05.11.2026 18:00

Zlatni dečki nastavili su nizati uspjehe u 'Asia Expressu' te su u posljednje emitiranoj utrci osvojili svoj peti amulet. Time su se dodatno odmaknuli od ostalih timova i učvrstili vodeću poziciju po broju osvojenih amuleta.

Najbliže su im Gusarice, koje su svoj treći amulet osvojile u prethodnoj utrci. Iza njih slijede Gazele i Spartanci s po dva amuleta, Gazde imaju jedan, dok su Jokeri zasad jedini tim bez osvojenog amuleta. Zato ostali natjecatelji nisu bili osobito iznenađeni kada je Nikša Kaleb ponovno izvadio amulet. 

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

"Ako već nismo mi te koje su ga osvojile, onda mi je najdraže da ga osvoje Zlatni dečki", rekla je Vesna.

Sličnog je mišljenja bila i Maja. "Zaslužili su. Ako mi je drago za nekoga, to je za njih", poručila je.

Goran Šprem se osvrnuo na samu utrku i priznao da je Nikša imao zahtjevniji dio posla. "Bilo je zanimljivo i zahtjevno, više Nikši nego meni, jer ona mota sarme. Onda poslije je bila egzekucija neviđena", komentirao je.

Katarina je pak kratko sažela dojam koji Zlatni dečki ostavljaju iz utrke u utrku. "Ma oni i bez prednosti pobjeđuju", rekla je.

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asia express goran šprem nikša kaleb
Asia Express: Zmajeva ruta

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