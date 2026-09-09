Zlatni dečki u 'Asia Expressu' razočarali Katarinu i Lunu: 'Ma kakvo zlato, teška bižuterija'

U prvoj epizodi 'Asia Expressa' izbila je svađa između zlatnih dečki Gorana Šprema i Nikše Kaleba te takozvanih Gazela, missice Katarine Mamić i modela Lune Valas. Naime, djevojke su s timom rukometaša u jednom trenutku podijelile prijevoz. No, njih dvojica kasnije im nisu uzvratila.
Voditeljica Antonija Blaće na cilju je oba tima pitala o čemu se radi.
"Nas su one primile u kombi. Nakon toga smo mi zaustavili pick up. Već su bile s nama unutra. Onda su, nažalost, izašle", ispričao je Kaleb.
Katarina i Luna, naime, nisu stale u vozilo. No, one smatraju kako bi, da rukometašima ranije nisu ponudile pomoć, u ovoj situaciji upravo njima pripao ovaj prijevoz.
"Mi bismo zaustavile to vozilo", zaključila je Katarina.
Luna je procijenila kako su se dečki pokazali kao bronca, a ne zlato.
"Ma kakvo zlato? Teška bižuterija", ustanovila je Katarina.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.