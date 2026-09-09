Zlatni dečki u 'Asia Expressu' razočarali Katarinu i Lunu: 'Ma kakvo zlato, teška bižuterija'

Prva epizoda 'Asia Expressa' donijela je i prvo veliko prepucavanje. Zlatni olimpijci Goran Šprem i Nikša Kaleb našli su se na meti kritika Katarine Mamić i Lune Valas, koje su im zamjerile što im nisu uzvratili uslugu

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U prvoj epizodi 'Asia Expressa' izbila je svađa između zlatnih dečki Gorana Šprema i Nikše Kaleba te takozvanih Gazela, missice Katarine Mamić i modela Lune Valas. Naime, djevojke su s timom rukometaša u jednom trenutku podijelile prijevoz. No, njih dvojica kasnije im nisu uzvratila.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Mamić, Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

Voditeljica Antonija Blaće na cilju je oba tima pitala o čemu se radi. "Nas su one primile u kombi. Nakon toga smo mi zaustavili pick up. Već su bile s nama unutra. Onda su, nažalost, izašle", ispričao je Kaleb.

icon-expand Nikša Kaleb, Goran Šprem, Asia express FOTO: RTL

Katarina i Luna, naime, nisu stale u vozilo. No, one smatraju kako bi, da rukometašima ranije nisu ponudile pomoć, u ovoj situaciji upravo njima pripao ovaj prijevoz. "Mi bismo zaustavile to vozilo", zaključila je Katarina.

icon-expand Zlatni dečki, Gazele, Asia Express FOTO: RTL