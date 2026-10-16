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Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki u kupaonici s dva zahoda, obojica čučnula: 'Gdje smo ono stali?'

Nikša Kaleb i Goran Šprem u 'Asia Expressu' naišli su na kupaonicu kakvu zasigurno nisu očekivali! Dva zahoda čučavca, smještena jedan nasuprot drugome, odmah su im dala ideju za mali igrokaz. Zlatni dečki nisu mogli prestati sa šalama

RTL.hr
16.10.2026 21:45

Zlatni dečki, Nikša Kaleb i Goran Šprem, u 'Asia Expressu' ne propuštaju priliku za dobru šalu, a jedan od ovotjednih smještaja pružio im je savršen povod za smijeh. Naime, kada su zavirili u kupaonicu, dočekao ih je prilično neobičan prizor – dva zahoda čučavca postavljena jedan nasuprot drugome!

Ovakav raspored odmah je nasmijao bivše rukometaše, koji su brzo zaključili da bi zajednički odlazak na zahod mogao biti idealna prilika za nastavak njihovih brojnih razgovora. "Ima viška tema. Svatko može zauzeti svoju poziciju", predložio je Nikša Kaleb, a zatim su on i Šprem odlučili i demonstrirati kako bi to izgledalo.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Obojica su, odjeveni, čučnuli iznad svog zahoda i započela mali igrokaz, kao da su se ondje našli usred sasvim uobičajenog razgovora. "Gdje smo ono stali?" upitao je Kaleb, nakon čega su prasnuli u smijeh.

No, ni Špremu nije nedostajalo ideja kako bi se neobičan raspored kupaonice mogao dodatno poboljšati. "Možda bi bilo bolje da su jedan ispred drugog, pa da se možeš držati za ruke kad čučneš", našalio se Šprem.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Kaleb je potom zaključio da njima dvojici ovakav raspored zapravo i odgovara jer tema za razgovor nikada ne nedostaje. "Mi uvijek imamo nekih zajedničkih tema tako da ne moramo ići jedan za drugim nego idemo zajedno", poručio je Kaleb.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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