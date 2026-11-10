Zlatni dečki vratili novac Gusaricama, a Gazelama poručili: 'Ovo je vama za shopping'

Zlatni dečki u 'Asia Expressu' nisu samo preuzeli amulet koji su Gusarice izgubile zbog pogreške u zadatku. Vratili su im i ranije pronađeni novac, a zatim otkrili da bi vrijednu nagradu rado prepustili Gazelama koje su im pomogle kada im je bilo najpotrebnije.

Nakon što su Gusarice ostale bez amuleta jer nisu ispoštovale sva pravila zadatka, nagrada je proslijeđena timu koji je sljedeći stigao na lokaciju. Bili su to Zlatni dečki. No prije nego što su proslavili neočekivani dobitak, imali su nešto za vratiti Borni i Vesni. Na jednoj od ranijih lokacija pronašli su novac koji je pripadao Gusaricama, a sada su odlučili vratiti ga vlasnicama.