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Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki vratili novac Gusaricama, a Gazelama poručili: 'Ovo je vama za shopping'

Nakon što su Gusarice zbog nepoštivanja pravila ostale bez osvojenog amuleta, vrijedna nagrada pripala je sljedećem timu koji je stigao na lokaciju – Zlatnim dečkima. No njihov dolazak obilježile su i dvije lijepe geste prema drugim timovima

RTL.hr
10.11.2026 22:30

Zlatni dečki u 'Asia Expressu' nisu samo preuzeli amulet koji su Gusarice izgubile zbog pogreške u zadatku. Vratili su im i ranije pronađeni novac, a zatim otkrili da bi vrijednu nagradu rado prepustili Gazelama koje su im pomogle kada im je bilo najpotrebnije.

Nakon što su Gusarice ostale bez amuleta jer nisu ispoštovale sva pravila zadatka, nagrada je proslijeđena timu koji je sljedeći stigao na lokaciju. Bili su to Zlatni dečki. No prije nego što su proslavili neočekivani dobitak, imali su nešto za vratiti Borni i Vesni. Na jednoj od ranijih lokacija pronašli su novac koji je pripadao Gusaricama, a sada su odlučili vratiti ga vlasnicama.

Gusarice, Zlatni dečki, Asia Express
Gusarice, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

"Taj novac vraćamo, ali ostavljamo jednu kovanicu za sreću. Jednu smo našli u Kambodži, jednu u Laosu i ovo nam je treća", objasnio je Goran Šprem.

Ipak, to nije bilo sve što je želio reći. Prisjetio se i pomoći koju su Zlatni dečki dobili od Gazela. One su im dale drugu zakrpu, bez koje ne bi mogli izvršiti zadatak.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Zbog toga je Šprem otkrio i što će napraviti s amuletom ako ga u konačnici osvoje. "Ovaj amulet, ako osvojimo, ide njima za shopping", poručio je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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