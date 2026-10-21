Zlatni dečki zatražili pomoć od Savršenih! Anastasia priznala: 'Malo nam je to bio stres'

Savršeni su nakon uspješno odrađenog zadatka u 'Asia Expressu' pronašli prijevoz, no ubrzo su im se pridružili i Zlatni dečki, koji su ih zamolili da ih povezu. Anastasia nije odbila pomoći konkurentima, ali priznala je da joj njihovo raspoloženje nije najbolje sjelo

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U 'Asia Expressu' pronalazak prijevoza često je jedan od najvećih izazova za natjecatelje, a ponekad se timovi nađu u situaciji da jedni drugima mogu olakšati put do cilja. Upravo se to dogodilo Savršenima i Zlatnim dečkima, no pomoć nije prošla bez određene nelagode. Nakon što su završili jedan od zadataka, Savršeni su uspjeli pronaći prijevoz i smjestiti se u vozilo. Ubrzo su naišli Zlatni dečki, a Goran Šprem upitao ih je mogu li i njih povesti.

icon-expand icon-close icon-close Savršeni, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Iako nije odbila pomoći, Anastasia nije bila pretjerano oduševljena takvim raspletom. Objasnila je kako smatra da Zlatni dečki teško podnose situaciju u kojoj im ne ide sve po planu. "Mislim da su Zlatni dečki navikli biti među prvima i pobjeđivati. Ali ovih dana ih baš ne ide. Vjerujem da im to smeta", komentirala je Anastasia. Naglasila je kako inače nema ništa protiv pomaganja drugim timovima jer i sama cijeni kada netko njima izađe ususret. Ipak, ovoga puta situacija joj nije bila ugodna.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL