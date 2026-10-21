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Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki zatražili pomoć od Savršenih! Anastasia priznala: 'Malo nam je to bio stres'

Savršeni su nakon uspješno odrađenog zadatka u 'Asia Expressu' pronašli prijevoz, no ubrzo su im se pridružili i Zlatni dečki, koji su ih zamolili da ih povezu. Anastasia nije odbila pomoći konkurentima, ali priznala je da joj njihovo raspoloženje nije najbolje sjelo

RTL.hr
21.10.2026 12:00

U 'Asia Expressu' pronalazak prijevoza često je jedan od najvećih izazova za natjecatelje, a ponekad se timovi nađu u situaciji da jedni drugima mogu olakšati put do cilja. Upravo se to dogodilo Savršenima i Zlatnim dečkima, no pomoć nije prošla bez određene nelagode.

Nakon što su završili jedan od zadataka, Savršeni su uspjeli pronaći prijevoz i smjestiti se u vozilo. Ubrzo su naišli Zlatni dečki, a Goran Šprem upitao ih je mogu li i njih povesti.

Savršeni, Zlatni dečki, Asia Express
Savršeni, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Iako nije odbila pomoći, Anastasia nije bila pretjerano oduševljena takvim raspletom. Objasnila je kako smatra da Zlatni dečki teško podnose situaciju u kojoj im ne ide sve po planu.

"Mislim da su Zlatni dečki navikli biti među prvima i pobjeđivati. Ali ovih dana ih baš ne ide. Vjerujem da im to smeta", komentirala je Anastasia.

Naglasila je kako inače nema ništa protiv pomaganja drugim timovima jer i sama cijeni kada netko njima izađe ususret. Ipak, ovoga puta situacija joj nije bila ugodna.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Inače stvarno volimo pomoći jer volimo i kad se nama pomogne. Danas je bila ta situacija da su Zlatni dečki bili nervozni, tako da nam je to bio stres", priznala je.

Iako su Savršeni bili spremni pomoći konkurentima, Anastasia nije skrivala da joj je nervoza Zlatnih dečki dodatno otežala ionako zahtjevnu utrku.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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