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Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni olimpijci Kaleb i Šprem kreću u avanturu života bez ikakvog plana: 'Nemamo ideju što nas čeka!'

Proslavljeni rukometni reprezentativci i članovi zlatne olimpijske generacije, Nikša Kaleb i Goran Šprem, ponovno se udružuju, ali ovoga puta daleko od sportskih terena

RTL.hr
12.08.2026 21:00

U kratkom videu objavljenom na Instagramu, ovaj legendarni dvojac potvrdio je ono o čemu se šuškalo - postaju natjecatelji u popularnom reality showu "Asia Express; Zmajeva ruta". Njihova prva reakcija na izazov koji ih čeka iznenadila je mnoge i dala naslutiti da nas čeka iznimno zabavna sezona.

Nemamo ideju što nas točno čeka'

Navikli smo ih gledati kao beskompromisne borce na rukometnom terenu, sportaše koji uvijek imaju razrađenu taktiku i jasan cilj. Međutim, suočeni s avanturom koja ih vodi na drugi kraj svijeta, Kaleb i Šprem pokazali su potpuno drugačije lice. Na pitanje što očekuju i kakav im je plan, njihov odgovor bio je iskren i neočekivan.

Goran, Asia Express
Goran, Asia Express FOTO: RTL

"Nemamo ideju", priznao je dvojac gotovo uglas, hvatajući se za glavu uz smijeh. "Ne znamo zapravo što točno. Što nas točno čeka?" Ta potpuna neizvjesnost, koja bi mnoge uplašila, kod njih je izazvala samo dodatnu dozu uzbuđenja. Njihova reakcija jasno pokazuje kako napuštaju svoju zonu komfora i ulaze u natjecanje u kojem njihova sportska slava i prethodni uspjesi neće značiti mnogo. Ovisni o snalažljivosti, timskom duhu i dobroj volji nepoznatih ljudi, morat će pokazati od kakvog su materijala sazdani i izvan terena.

Nikša i Goran, Asia Express
Nikša i Goran, Asia Express FOTO: RTL

Jedina strategija je dobra zabava

Iako ulaze u nepoznato bez ikakve pripremljene strategije, Kaleb i Šprem otkrili su svoj jedini, ali možda i najvažniji plan. Nakon početnog priznanja da su potpuno nespremni za ono što slijedi, donijeli su odluku koja najbolje opisuje njihov duh. "Idemo se zabaviti", zaključili su, dajući do znanja da u azijsku avanturu ne ulaze s grčem, već s osmijehom i željom za novim iskustvom.

Nikša, Asia Express
Nikša, Asia Express FOTO: RTL

Upravo bi se taj pristup mogao pokazati ključnim. "Asia Express" je natjecanje koje testira fizičku i, još važnije, psihičku izdržljivost. Sposobnost da se u teškim trenucima nasmiju i zadrže pozitivan stav često je ono što razlikuje pobjednike od ostalih. Njihovo dugogodišnje prijateljstvo i kemija stvorena u reprezentaciji bit će njihov najjači adut. Dok drugi timovi možda tek trebaju izgraditi povjerenje, Kaleb i Šprem imaju temelje koji će im pomoći da prebrode sve prepreke koje im se nađu na putu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti kako će se ovi sportski velikani snaći u utrci s ograničenim budžetom, bez modernih tehnologija i suočeni s jezičnim i kulturnim barijerama. Jedno je sigurno – s njima kao natjecateljima, smijeha i nezaboravnih trenutaka zasigurno neć

asia express: zmajeva ruta asia express nikša i goran
Asia Express: Zmajeva ruta

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