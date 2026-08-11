Zlatni olimpijci kreću u 'Asia Express': 'Mi smo uigran dvojac'

Bivši suigrači i olimpijski pobjednici, Kaleb i Šprem s hrvatskom su reprezentacijom pokorili svijet osvojivši olimpijsko zlato u Ateni 2004. i zlato na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine. Danas, godinama nakon što su objesili dresove o klin, spremni su krenuti u lov na još jednu titulu. Ovaj put daleko od rukometnog terena.

Premda ih je mirovina udaljila od profesionalnog rukometa, nije im oduzela pobjednički mentalitet. Metkovac Kaleb, ponosni otac dvoje djece, novu je strast pronašao u profesionalnom ronjenju dok se Šprem, također otac dvoje djece, bavi sportskim turizmom. Obojica su uvjerena da natjecateljski duh nikada ne blijedi.

Njihovo najjače oružje? Povjerenje koje su gradili desetljećima. Mi smo uigran dvojac", kažu uvjereni da će im prijateljstvo, sportsko iskustvo i ono što u šali nazivaju 'kozmičkom harmonijom' pomoći da svladaju svaku prepreku koja ih čeka na Zmajevoj ruti. Svjesni su da ih ne čeka lagan zadatak. No teški uvjeti, malo sna, nepredvidivi izazovi i život na cesti neće ih pokolebati.

Na pitanje o fizičkim prednostima, Kaleb kroz smijeh odgovara: U ovu utrku ulazim s jednim zdravim koljenom, zdravim srcem i zdravim plućima." Šprem spremno uzvraća: Naša je najveća prednost to što i dalje možemo normalno hodati, unatoč svim pločicama, sidrima i vijcima koje imamo u tijelu."