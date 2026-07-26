Znate li da će kandidati 'Asia Expressa' imati samo 1 euro dnevno? Pred njima su tisuće kilometara i tri zemlje, a moraju stići od Kambodže do Tajlanda

Televizijska pustolovina 'Asia Express: Zmajeva ruta' vodi parove kroz tri egzotične države i tisuće kilometara nepredvidivog terena. Velika utrka započinje u drevnom gradu Siem Reapu u Kambodži, nastavlja se kroz mistične predjele i zahtjevne krajolike Laosa, a završava u samom srcu Tajlanda, u užurbanom i živopisnom Bangkoku. Pred natjecateljima je putovanje koje neće testirati samo njihovu fizičku spremnost, nego i sposobnost preživljavanja u potpuno nepoznatim okolnostima.
Zaboravite na taksi: Najčešći način kretanja je autostop
Ono što ovaj format čini iznimno teškim jesu pravila od kojih nema odstupanja. Dobiveni budžet od samo jednog eura dnevno natjecatelji smiju trošiti isključivo na osnovne potrebe poput hrane i vode, dok je svako plaćanje prijevoza ili prenoćišta strogo zabranjeno. Zaboravite na taksije, autobuse ili aplikacije za vožnju - jedini način kretanja kroz Aziju je čisto autostopiranje. Natjecatelji moraju svojom snalažljivošću, osmijehom i upornošću nagovoriti lokalno stanovništvo da ih besplatno poveze do sljedeće točke.
Kucanje na vrata nepoznatih ljudi kad padne mrak
Ništa lakša situacija nije ni kada padne mrak i kada voditeljica označi kraj dnevne utrke. Budući da produkcija ne osigurava smještaj niti hotele, natjecatelji moraju ići od kuće do kuće i kucati na vrata mještana u nadi da će im netko smilovani ponuditi krov nad glavom i sigurno mjesto za spavanje.
Borba bez scenarija i test izdržljivosti
Pod voditeljskom palicom Antonije Blaće i komičara Ante Travizija, gledatelji će pratiti borbu u kojoj nema scenarija i u kojoj glad, umor i neizvjesnost dovode odnose među partnerima do samih granica pucanja. Tko će pokazati čelične živce i prvi proći kroz cilj u Bangkoku, doznat ćemo već od ovog rujna na RTL-u.