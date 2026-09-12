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Asia Express: Zmajeva ruta

Znate li što je amulet i koliko novca osvaja pobjednički tim u 'Asia Expressu'

Vidjeli ste ih u rukama natjecatelja, ali znate li što zapravo znače amuleti u 'Asia Expressu'? Otkrivamo koliko vrijede, kako se osvajaju i kolika je glavna nagrada za pobjednički par

RTL.hr
12.09.2026 16:00

U 'Asia Expressu' natjecatelji se ne bore samo za prolazak u sljedeću etapu i prestiž pobjede, već i za vrijedne amulete koji im mogu donijeti dodatnu novčanu nagradu. No, što su zapravo amuleti i kako utječu na konačni iznos koji osvaja pobjednički par?

Voditeljica Antonija Blaće gledateljima je u prvoj epizodi objasnila pravila igre i otkrila važnost ovih posebnih nagrada. Pokazala im je svojevrsnu medalju. 

"Ovo je amulet. Svaki amulet vrijedi 1000 eura. Onaj par koji osvoji amulet, njemu će se ova cifra pridružiti onoj glavnoj koju možete osvojiti", objasnila je Antonija.

Antonija Blaeć, Asia Express, amulet
Antonija Blaeć, Asia Express, amulet FOTO: RTL

Ipak, postoji jedan važan uvjet – amuleti vrijede samo za par koji na kraju odnese ukupnu pobjedu. "Naravno, sve cifre amuleta osvajate jedino ako ste ujedno i pobjednik", dodala je voditeljica.

Glavna nagrada

A osim pojedinačnih amuleta koje natjecatelji mogu skupljati tijekom avanture, postoji i ona najvrjednija nagrada. 

"Pobjedu osnosi par koj osvoji zlatni amulet vrijedan 30.000 eura", objasnila je Antonija kandidatima u prvoj epizodi showa. 

Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Tako svaki uspješan zadatak, svaka osvojena utrka i svaki amulet tijekom putovanja mogu biti korak bliže velikoj završnoj nagradi – ali samo za one koji uspiju izdržati sve izazove do samog kraja.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express antonija blaće
Asia Express: Zmajeva ruta

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