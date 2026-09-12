Znate li što je amulet i koliko novca osvaja pobjednički tim u 'Asia Expressu'

U 'Asia Expressu' natjecatelji se ne bore samo za prolazak u sljedeću etapu i prestiž pobjede, već i za vrijedne amulete koji im mogu donijeti dodatnu novčanu nagradu. No, što su zapravo amuleti i kako utječu na konačni iznos koji osvaja pobjednički par?

Voditeljica Antonija Blaće gledateljima je u prvoj epizodi objasnila pravila igre i otkrila važnost ovih posebnih nagrada. Pokazala im je svojevrsnu medalju.

"Ovo je amulet. Svaki amulet vrijedi 1000 eura. Onaj par koji osvoji amulet, njemu će se ova cifra pridružiti onoj glavnoj koju možete osvojiti", objasnila je Antonija.