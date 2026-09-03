Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Znate li što su sve osvojili Kaleb i Šprem? U 'Asia Express' stiže dvojac prepun medalja

Nikša Kaleb i Goran Šprem dobro znaju kako izgleda stajati na pobjedničkom postolju. Proslavljeni hrvatski rukometaši bili su dio jedne od najuspješnijih generacija hrvatske reprezentacije

RTL.hr
03.09.2026 14:00

U avanturistički show RTL-a 'Asia Express: Zmajeva ruta' upustili su se i bivši rukometni reprezentativci Nikša Kaleb i Goran Šprem, koji su još prije više od dva desetljeća skupa dolazili do pobjede. 

Svjetsko i olimpijsko zlato

Obojica su 2003. godine bila dio reprezentacije koja je u Portugalu osvojila naslov svjetskog prvaka, a samo godinu poslije uslijedio je još veći uspjeh – olimpijsko zlato u Ateni. Hrvatska je tada stigla do vrha bez poraza, a Kaleb i Šprem su zajedno s ostalim suigračima, zlatnim medaljama ispisali jednu od najljepših stranica povijesti hrvatskog rukometa.

Goran Šprem i Nikša Kaleb
Goran Šprem i Nikša Kaleb FOTO: RTL

Također, s reprezentacijom su osvojili i srebro na Svjetskom prvenstvu 2005. godine. Povrh toga, Kaleb ima srebro s Europskog prvenstva 2008., dok je Šprem srebro osvojio pred domaćom publikom na Svjetskom prvenstvu 2009. godine. Obojica iza sebe imaju i bogate klupske karijere obilježene domaćim prvenstvima i kupovima, a osvajali su trofeje i na europskoj sceni.

Nikša i Goran, Asia Express
Nikša i Goran, Asia Express FOTO: RTL

Nova avantura

Kaleb i Šprem gledateljima RTL-a poznati su i kao dugogodišnji komentatori i stručni analitičari iz studija tijekom velikih rukometnih prvenstava, a sada ih čeka nova avantura - tisuće kilometara kroz Kambodžu, Laos i Tajland u RTL-ovu showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

nikša kaleb goran šprem asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

Čime se bave kandidati 'Asia Expressa': Rukometaši, modeli, poduzetnici, političar...

Moglo bi te zanimati

Šime Elez otkrio u kojem bi se RTL-ovom showu okušao: 'Nije isključeno da ne bih otišao'

Antoniju Blaće svi ispituju o 'Asia Expressu': Pokazala djelić atmosfere i otkrila kakvi su bili uvjeti

Sjećate li se Anitinih početaka kao voditeljice 'Ljubav je na selu'? Sada s dečkom ulazi u 'Asia Express'

Pino Pingvino nije samo influencer: Evo što je završio i čime se bavio prije društvenih mreža

Od djeteta koje nije imalo što obući do kandidata 'Asia Expressa': Nevjerojatan put Nike Tokića Kartela

Sve o Borni Kotromanić: Majka četvorice sinova, baka i modna ikona kreće u utrku kroz Aziju

Pročitaj na Net.hr
Dolly Parton tajila tešku bolest: Nećakinja sada otkrila zašto nije htjela da itko zna
Sin Marije Borić kreće u prvi razred, a mama ne može sakriti emocije: 'Baš sam pod dojmom'
Ne skriva sreću: Ana iz 'Gospodina Savršenog' i dečko imaju razlog za slavlje
Upoznajte ekipu 'Asia Expressa': Od popularnih manekenki i influencera do sportskih legendi
Sve što trebate znati o showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' prije velike premijere
Hrvatica zablistala na crvenom tepihu u Veneciji: Pozirala uz najveće svjetske ljepotice
Otkriven uzok smrti legendarnog Tima Curryja
Iz Aleksandre Grdić prštao je seksipil, muškarci su gubili razum za njom: Danas slavi rođendan
Šime Elez rekao da je gotov s realityjima, no jedan show ipak mu je zapeo za oko
Nakon dobivene bitke sa zloćudnom bolesti bivša Missica uživa u posebnom društvu