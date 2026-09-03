Znate li što su sve osvojili Kaleb i Šprem? U 'Asia Express' stiže dvojac prepun medalja

U avanturistički show RTL-a 'Asia Express: Zmajeva ruta' upustili su se i bivši rukometni reprezentativci Nikša Kaleb i Goran Šprem , koji su još prije više od dva desetljeća skupa dolazili do pobjede.

Obojica su 2003. godine bila dio reprezentacije koja je u Portugalu osvojila naslov svjetskog prvaka, a samo godinu poslije uslijedio je još veći uspjeh – olimpijsko zlato u Ateni. Hrvatska je tada stigla do vrha bez poraza, a Kaleb i Šprem su zajedno s ostalim suigračima, zlatnim medaljama ispisali jednu od najljepših stranica povijesti hrvatskog rukometa.

Također, s reprezentacijom su osvojili i srebro na Svjetskom prvenstvu 2005. godine. Povrh toga, Kaleb ima srebro s Europskog prvenstva 2008., dok je Šprem srebro osvojio pred domaćom publikom na Svjetskom prvenstvu 2009. godine. Obojica iza sebe imaju i bogate klupske karijere obilježene domaćim prvenstvima i kupovima, a osvajali su trofeje i na europskoj sceni.

Kaleb i Šprem gledateljima RTL-a poznati su i kao dugogodišnji komentatori i stručni analitičari iz studija tijekom velikih rukometnih prvenstava, a sada ih čeka nova avantura - tisuće kilometara kroz Kambodžu, Laos i Tajland u RTL-ovu showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.