Brak na prvu

Petra Meštrić u podcastu 'Spill The Tea' progovorila o svojoj vezi: 'Moj dečko se ne vidi u braku ni s djecom' Gledaj
Manuel za RTL.hr otkrio: 'Ema i ja imamo neke zajedničke planove' Gledaj
Ovo je bio trenutak kad je Marko prvi put opazio Kristinu: 'Prelijepo' Gledaj
Kristina i Marko za RTL.hr o svojoj ljubavi: 'Nju bi svatko poželio. Hvala Bogu pa je završila samnom' Gledaj
Kristina o svojoj vezi s Markom: 'Trebalo nam je ovo sito i rešeto da budemo bliži' Gledaj
Simon za RTL.hr otkrio da traži ljubav od jedne osobe: 'Znam gdje su mi bili nedostaci' Gledaj
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Jeannette priznala da je utučena zbog razdvojenosti od Simona: 'To je šuplji osjećaj' Gledaj
Manuel otkrio što je spoznao o sebi, eksperti oduševljeni: 'Čekaj, je li to poruka koju smo izvukli iz 'Braka na prvu'?' Gledaj
Kristina i Marko u jedan glas: 'Ovo je ljubav' Gledaj
Kristina nije očekivala ovo od eksperta Mateja Sakomana: 'Ti si meni televizična, stavio bih te da glumiš u seriji' Gledaj
Silvija za RTL.hr o Hrvoju i 'Braku na prvu': 'Neću više prešućivati stvari...' Gledaj
Irma za RTL.hr o 'Braku na prvu': 'Samoj sebi želim ljubav' Gledaj
Franjo žali zbog jednog u vezi Irme: 'Ne bi imali ove drame' Gledaj
Hrvoje optužio Silviju za neugodan potez, ona porekla: 'Meni je to iskreno bilo stvarno čudno' Gledaj
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Franjo nakon 'Braka na prvu' ljubi? 'Izlazim s jednom djevojkom, to ide u dobrom smjeru...' Gledaj