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Brak na prvu
O SHOWU Stručnjaci 'Braka na prvu'
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Sezona 5
01:01:34
Petra Meštrić u podcastu 'Spill The Tea' progovorila o svojoj vezi: 'Moj dečko se ne vidi u braku ni s djecom'
Petra Meštrić u podcastu 'Spill The Tea' progovorila o svojoj vezi: 'Moj dečko se ne vidi u braku ni s djecom' Gledaj
03:11
Manuel za RTL.hr otkrio: 'Ema i ja imamo neke zajedničke planove'
Manuel za RTL.hr otkrio: 'Ema i ja imamo neke zajedničke planove' Gledaj
00:33
Ovo je bio trenutak kad je Marko prvi put opazio Kristinu: 'Prelijepo'
Ovo je bio trenutak kad je Marko prvi put opazio Kristinu: 'Prelijepo' Gledaj
06:18
Kristina i Marko za RTL.hr o svojoj ljubavi: 'Nju bi svatko poželio. Hvala Bogu pa je završila samnom'
Kristina i Marko za RTL.hr o svojoj ljubavi: 'Nju bi svatko poželio. Hvala Bogu pa je završila samnom' Gledaj
00:50
Kristina o svojoj vezi s Markom: 'Trebalo nam je ovo sito i rešeto da budemo bliži'
Kristina o svojoj vezi s Markom: 'Trebalo nam je ovo sito i rešeto da budemo bliži' Gledaj
06:16
Simon za RTL.hr otkrio da traži ljubav od jedne osobe: 'Znam gdje su mi bili nedostaci'
Simon za RTL.hr otkrio da traži ljubav od jedne osobe: 'Znam gdje su mi bili nedostaci' Gledaj
00:25
Kristina se našalila na Dorisin račun: 'Mislila je da je u braku na sedmu'
Kristina se našalila na Dorisin račun: 'Mislila je da je u braku na sedmu' Gledaj
01:52
Ekspert Dean Pelić prozvao Višnju zbog neugodnog trenutka: 'Ostali smo paf'
Ekspert Dean Pelić prozvao Višnju zbog neugodnog trenutka: 'Ostali smo paf' Gledaj
00:52
Jeannette priznala da je utučena zbog razdvojenosti od Simona: 'To je šuplji osjećaj'
Jeannette priznala da je utučena zbog razdvojenosti od Simona: 'To je šuplji osjećaj' Gledaj
00:23
Manuel otkrio što je spoznao o sebi, eksperti oduševljeni: 'Čekaj, je li to poruka koju smo izvukli iz 'Braka na prvu'?'
Manuel otkrio što je spoznao o sebi, eksperti oduševljeni: 'Čekaj, je li to poruka koju smo izvukli iz 'Braka na prvu'?' Gledaj
01:30
Kristina i Marko u jedan glas: 'Ovo je ljubav'
Kristina i Marko u jedan glas: 'Ovo je ljubav' Gledaj
00:58
Kristina nije očekivala ovo od eksperta Mateja Sakomana: 'Ti si meni televizična, stavio bih te da glumiš u seriji'
Kristina nije očekivala ovo od eksperta Mateja Sakomana: 'Ti si meni televizična, stavio bih te da glumiš u seriji' Gledaj
04:34
Silvija za RTL.hr o Hrvoju i 'Braku na prvu': 'Neću više prešućivati stvari...'
Silvija za RTL.hr o Hrvoju i 'Braku na prvu': 'Neću više prešućivati stvari...' Gledaj
02:53
Irma za RTL.hr o 'Braku na prvu': 'Samoj sebi želim ljubav'
Irma za RTL.hr o 'Braku na prvu': 'Samoj sebi želim ljubav' Gledaj
00:31
Franjo žali zbog jednog u vezi Irme: 'Ne bi imali ove drame'
Franjo žali zbog jednog u vezi Irme: 'Ne bi imali ove drame' Gledaj
01:33
Hrvoje optužio Silviju za neugodan potez, ona porekla: 'Meni je to iskreno bilo stvarno čudno'
Hrvoje optužio Silviju za neugodan potez, ona porekla: 'Meni je to iskreno bilo stvarno čudno' Gledaj
00:38
Kristina za rastanak poručila Stjepanu: 'Želim mu da nađe curu koja mu odgovara, ali da se nikad više ne sretnemo'
Kristina za rastanak poručila Stjepanu: 'Želim mu da nađe curu koja mu odgovara, ali da se nikad više ne sretnemo' Gledaj
01:01
Hrvoje otkrio kakve je poruke dobio od Silvije: 'Mislim da to nije neka komunikacija'
Hrvoje otkrio kakve je poruke dobio od Silvije: 'Mislim da to nije neka komunikacija' Gledaj
01:32
Iva Stasiow bez riječi kada su u pitanju Jeannette i Simon: 'Dotakli ste me'
Iva Stasiow bez riječi kada su u pitanju Jeannette i Simon: 'Dotakli ste me' Gledaj
04:28
Franjo nakon 'Braka na prvu' ljubi? 'Izlazim s jednom djevojkom, to ide u dobrom smjeru...'
Franjo nakon 'Braka na prvu' ljubi? 'Izlazim s jednom djevojkom, to ide u dobrom smjeru...' Gledaj
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