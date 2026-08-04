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Brak na prvu

'Ako ne budem voditeljica, neću biti ništa': Petra je godinama liječila pacijente, a onda je odlučila ostaviti sve

Petra Meštrić, publici najpoznatija kao kandidatkinja showa 'Brak na prvu', ali i kao diplomirana liječnica, nedavno je napravila potpuni zaokret u karijeri

RTL.hr
04.08.2026 14:00

Petra je svoju liječničku kutu zamijenila je voditeljskim mikrofonom, a u podcastu 'Spill The Tea' otkrila je nevjerojatnu priču o tome kako je završila na medicini iako je od djetinjstva maštala o poslu pred kamerama.

Od malih nogu sanjala o malim ekranima

"Ja sam sebe kao nekakvo dijete od najranijih dana vidjela na malim ekranima", započela je Petra svoju priču. Ispričala je kako je odrasla uz televiziju, neprestano zamišljajući sebe kako vodi razne emisije. Njezina je želja bila toliko jaka i jasna da je na to pitanje imala spreman odgovor od najranije dobi.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: RTL

"Čak i u vrtiću, kad su nas znali pitati što želiš biti kad odrasteš, ja sam uvijek rekla voditeljica ili glumica", prisjetila se. Na pitanje odgajateljica što će raditi ako joj se ta želja ne ostvari, njezin je odgovor bio odlučan: "Pa neću ništa".

'Što ti nisi rekla da bi možda bila doktorica?'

Unatoč njezinoj jasnoj viziji, put do ostvarenja sna nije bio pravocrtan. Petru su roditelji, kako kaže, usmjerili prema sigurnijem zanimanju, želeći za nju stabilnost i posao koji ne ovisi toliko o sreći. "Moji roditelji su dosta osobe koje vole da sve bude sigurno. Nisu osobe koje previše riskiraju i u tom trenutku nisu me znali baš najbolje usmjeriti koji fakultet odabrati kako bih ja postala televizijska voditeljica", objasnila je.

Prijelomni trenutak dogodio se jednog dana dok su zajedno gledali televizijski program na kojem su se pojavljivali liječnici. "Onda je mama znala meni onako lagano reći: 'Pa što ti nisi rekla možda da bi bila doktorica?'", prepričala je Petra ključni trenutak koji joj je odredio sljedećih nekoliko godina života.

Petra Meštrić
Petra Meštrić FOTO: Instagram

Spoj medicine i televizije kao idealno rješenje

Mamin prijedlog nije stao samo na upisu na medicinu. Sugerirala je Petri da bi kao liječnica mogla imati vlastitu televizijsku emisiju i na jednostavan način približiti zdravstvene teme široj publici. Ta joj se ideja odmah svidjela. "I meni je onako upalila lampica. Rekla sam: 'OK, ovo je stvarno super ideja'", kazala je Petra. Medicina joj se činila dovoljno zanimljivom, a mogućnost da je spoji sa svojom najvećom strašću, televizijom, presudila je u odluci o upisu na jedan od najtežih fakulteta.

Iako je uspješno završila fakultet i radila kao liječnica tri godine, osjećala je da joj nešto nedostaje. "Osjećala sam se prazno. Osjećala sam se kao da sam u ljubavnoj vezi gdje ti je srce negdje drugdje", iskreno je priznala. Živjela je za onaj jedan dan u tjednu kada je snimala svoju autorsku emisiju zdravstvene tematike. Kada joj je istekao ugovor o radu na zamjeni, nije dvojila. Shvatila je to kao znak da je vrijeme da krene "putem svojih snova" i pokuca na vrata televizije.

Danas je Petra sretna i ispunjena na svom novom radnom mjestu, gdje napokon živi ono o čemu je kao djevojčica maštala.

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