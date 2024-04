Alan iznenadio Danijelu isprikom: 'Pogriješio sam, nisam bio sav svoj. Počinjem se zaljubljivati'

Bilo je vrlo emotivno između mene i Danijele. Priznao sam joj da prošli tjedan nisam bio svoj, da sam pogriješio i da sam sebe iz nekog razloga krivo predstavljao", rekao je Alan Danijeli koju je to prilično iznenadilo zato što nije očekivala ispriku za njegovo ponašanje. Objasnio mi je svoje motive i razmišljanje i nekako sam to prihvatila. Očekivala sam svašta od njega, ali ne i istinu i onda me iznenadio istinom!" rekla je, a Alen dodao: Večera je bila top između mene i nje. Cijelu noć nisam mogao spavati, razmišljao sam o njoj i mislim da se počinjem zaljubljivati."

Karla i Lovre uređivali su se za večeru, a Lovre je priznao da su sad u dobrim odnosima i da bi volio da tako i ostane. Karmen i Josip i dalje su razdvojeni, ali smatraju da je bolje među njima nakon posjeta stručnjakinje Ive. Sada smo u jako lijepom odnosu, poznaničko-prijateljskom, što je bio Ivin savjet", rekao je Jole dok Karmen smatra da je njegov glavni problem to što ne može kontrolirati emocije. Previše burno reagira, i to je povezano s njegovom prošlosti, a ne sa mnom. Svjesna sam da u njemu izazivam nešto što se njemu dogodilo u prošlosti", komentirala je dok Jole tvrdi da im je i dalje spreman dati šansu, ali je i uvjeren kako baš nimalo ne odgovara Karmen. U životu sam triput volio i kad god sam se otvorio i volio - to je propalo. Rekao sam da hoću ženu, ženu bombu. Spomenuo sam Monicu Bellucci, meni godine uopće nisu bitne, može biti 30, 40, 50 godina, nema veze koliko godina, ali da je žena! Da me ispunjava i da ja nju ispunjavam. Malo koja žena može izaći sa mnom na kraj, ali nisam naporan, nego ugodan", rekao je Jole.

