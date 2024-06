Alan otkrio zašto je napustio set na zavjetima: 'Ona voli biti kraljica drame...'

"Drži me, skočit ću mu tamo na glavu!", komentirala je Klara kada je Alan počeo objašnjavati. "Netko voli biti kraljica drame, tako da...", rekao je Alan i otkrio razlog njegovog odlaska.

"Zbog njezinog početka rečenice, da ona daje savjet svim mojim budućim ženama... pa sam je tu prekinuo. Nije mi bilo jasno kako ona to može kada me uopće nije upoznala", objasnio je Alan, a Klara je komentirala kako Alan neće imati ni "c" od cure kada sve ovo izađe van.

"Alan je otišao jer on ne može čuti kritiku. Ništa što nije u skladu s njegovom zamisli", rekla je Danijela.

