Alan ne prestaje pričati o Danijelinom celulitu: 'Svaki drugi dan mi to kaže'

Alan pak ne vidi ništa loše u svom komentaru jer smatra kako se u tome mogu pronaći samo one žene koje imaju puno celulita. ''Rekao mi je da imam noge pune celulita i to nekoliko puta. Svaki drugi dan mi to kaže'', priznala je ogorčeno Danijela Karmen. ''To je glavna tema... Popularna'', dodala je, a Karmen ju je pokušala utješiti kako to govori samo o njemu.

Renata i Lovre smatraju kako je ta cijela situacija vrlo djetinjasta, a Danijela je zamolila Alana da joj kaže gdje ona točno ima celulita.

''Gdje ti je celulit? Na guzici'', odgovorio joj je Alan, no dodao kako se ne bi trebala pronalaziti u njegovim, kako on tvrdi, općenitim komentarima.

