Alan o teškom razdobolju nakon razvoda: 'Trebale su mi dvije godine da dođem k sebi'

Svoje dosadašnje ljubavno iskustvo Alan je opisao kao razočaravajuće.

"Generalno sam razočaran svojim ljubavnim životom. Ne mogu reći da mi je uvijek bilo loše. Družim se ja i dalje, upoznajem djevojke, ali više ne ulazim odmah u vezu. Sada si želim dati više vremena da bolje upoznam osobu", rekao je.

Također, Alan je naglasio da ima sina od 12 godina te da bi volio imati još djece.

Alan je progovorio i o teškom periodu koji je uslijedio nakon razvoda.

"Kada se dogodio razvod između nas dvoje, stvarno mi je to teško palo jer si nisam mogao zamisliti da će se to meni dogoditi. Nisam mislio da će se dogoditi raspad sistema i obitelji, tim više jer sam mislio da ću imati veliku, lijepu i skladnu obitelj. Kada se to dogodilo prije desetak godina, stvarno sam bio u šoku. Trebalo mi je godinu, dvije da dođem k sebi", rekao je iskreno.

Na pitanje ekspertice Ive Stasiow kakvu partnericu očekuje odgovorio je kako mu je bitno da je osoba prizemljena.

"Bitno mi je da je ženska osoba na zemlji, da zna što hoće, da ima karakter, da ima svoje ja. Ne želim imati osobu pored sebe koja napravi sve što ja kažem, u smislu ja okom, a ona skokom", naglasio je.