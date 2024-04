Alan prešao granicu, Danijela ne može vjerovati što govori: 'Zašto imaš toliko celulita? Nemoj biti pokvarena'

Napeta situacija eskalirala je između Alana i Danijele u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'.

Alan je oštro upozorio Danijelu: "Molim te, nemoj nikad više pred kamerama govoriti, kako si i rekla i u petak, da sam nacionalist." Na što mu je ona mirno odgovorila: "Imamo snimljeno kako komentiraš krug koji nije iz Zagreba i ljude koji nisu iz Hrvatske da ne trebaju biti u showu. To smo snimili."

Alan je nastavio s oštrim tonom: "Jesi li ti normalna?", dok je Danijela željela smiriti situaciju: "Dobro ajde, nećemo se vraćati na stare teme. Stavi ti karijeru gdje ti želiš da ti stoji karijera."

No, Alan je i dalje nastavio istim tonom: "Zašto to radiš? Ti si u fitness programu i tome svemu, zašto imaš toliko celulita da ne stane u šleper s prikolicom. Zašto? Ne razumijem. Kako se možeš tako razgovarati i zašto me blatiš tu na televiziji? Zbog čega?! Ako si ljuta, odi van iz eksperimenta. Nemoj biti takva! Nemoj biti pokvarena! Jako si pokvarena!"