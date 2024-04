Alan se žestoko obrušio na suprugu Danijelu: 'Ti si takva glumica da to svijet nije vidio'

Danijela i Alan su nakon zajedničke večere u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' raspravljali u zajedničkom stanu. Alan je iznio svoje mišljenje kako je ona velika glumica, a potom govorio kako mu se i dalje sviđa.

"Kad se kamere ugase, ti si druga osoba", rekao joj je.

"Kakva sam?", upitala ga je.

"Ti si takva glumica da to svijet nije vidio", naglasio je, na što se Danijela nije mogla prestati čuditi.

"Iznenadilo me ovo, uopće to nisam očekivala. To je totalno ludo što ti pričaš i to tvoje doživljavanje i prepričavanje situacije. Upadaš mi u riječ cijelo vrijeme", rekao je.