Alan uvjeren da će zavesti Danijelu, no ne i njezina kuma Anđa: 'Pojest će ga za doručak, ona takve dečke jede natašte'

Kandidati su se spremali za vjenčanje novog para, a posebno je bio uzbuđen Alen. Jedva čekam biti u ulozi gosta da vidim kako to izgleda s druge strane. Prošli smo našu svadbu, ali vjerujem da je potpuno druga priča kada gledaš sa strane dvoje ljudi koji će se prvi put vidjeti", rekao je pjevač. Renata i Josip također su se veselili što će upoznati nove parove jer smatraju da će promijeniti dinamiku cijele skupine, što misli i Tina. Tamari je bilo žao što ide bez Filipa na svadbu, a to se nije svidjelo ni Lovri jer nije znao s kim će se sada družiti.

Danijela je opisivala vjenčanje kao nestvarno iskustvo, a kuma je objasnila kako njezina prijateljica ima tri straha: strah od smrti, od javnog nastupa te strah od braka pa se nadala da će mladoženja biti opušten i zabavan kako bi Danijela lakše prošla sve to. Iskreno nemam očekivanja jer se ne želim razočarati, ali bih svakako htio da to bude nekakva bajka", rekao je Alan i dodao kako vjeruje u ljubav na prvi pogled. Spreman sam ići glavom kroza zid za nešto što je kvalitetno", zaključio je.

Poljubili su se u obraz, a mladenka je komentirala da je bila spremna na sve opcije jer ju je kuma dobro pripremila. Prvi put sam stavio prsten na ruku, jako mi se sviđa iako je neobično. To je nešto novo u mom životu, sad hoće li ostati na ruci s ovom ženom ili će to biti s nekom drugom, vrijeme će pokazati", rekao je Alan dok je Danijelu zanimalo jesu li na istoj valnoj duljini kad je o humoru riječ. Što ćemo ako on ne kuži moje fore?" zanimalo ju je dok su bili na fotografiranju i zafrkavali se.

Alan je stigao prilično uzbuđen, a Danijeli se svidio na prvu - činio joj se zanimljiv i drag. Alan je također bio zadovoljan viđenim pa je pohvalio mladenkin izgled, haljinu i zube. Moj prvi dojam je da je fizički jako lijepa, pokušao sam je decentno odmjeriti", rekao je, a Danijela objasnila: Alan mi je dijelio komplimente, a ja sam ih primala." Dodala je da ima pozitivan osjećaj vezan za eksperiment i smatra da bi to moglo biti dobro iskustvo. Jako mi se sviđa, on je isto ljuta papričica kao ona. Mislim da će to biti jako burna i zabavna veza", komentirala je Anđa, a ostali kandidati su zaključili da si fizički odgovaraju i da bi mogli biti dobar par.

Gostima se svidio Danijelin izbor pjesme pa su se ustali i zaplesali s mladencima. No ne i mladoženji koji se povukao sa strane da bi se potom iživcirao jer ga je Anđin sin ispitivao zašto ne zapleše s Danijelom. Možda dečko ne voli plesati ili se boji", komentirala je Anđa, a mladenka dodala kako se ponašao kao da mu je nešto smetalo. A kad su mu ostali govorili da treba plesati s Danijelom, njega je to sam još više iživciralo. Anđina sina jako je brinulo što nije pitao Danijelu za ples, što je sugerirao mladoženji, no Alan je samo želio da se makne od njega i ostavi ga na miru. Bio ti je naporan jer dugo zna Danijelu i jako se zaštitnički ponaša prema njoj", objasnila je Alanu njegova mama Anđa.

Danijela je popričala i s Tamarom, Anom i Alenom jer je željela znati im je u brakovima. Tamara je nahvalila Filipa tako da je Danijela pretpostavila da imaju i intiman odnos, no Tamara joj je objasnila da su samo prijatelji. A kad su oni pitali Danijelu kakav je njoj Alan, rekla je da joj je na prvu bio interesantan, ali sad više nije. Volim ljude koji nisu normalni, možemo to tako reći, i Danijela definitivno spada u uži krug mojih prijatelja. I uvijek mi je enigma tako da ne znam što očekivati od nje; ovaj čas može zagrliti Alana i reći: 'Da, to je moj muž!' a drugi može reći: 'Bok, napuštam show!'" rekao je Anton Rudan. Danijela je primijetila da Alan ima sklonost prepričavanju dugih priča i nije uspjela doznati čime se točno bavi jer se nikako nije dolazio do zaključka priče.