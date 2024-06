Alan za RTL.hr o šoku nakon brutalnih zavjeta: 'Ma ona je trenerica s celulitom...'

Danijela i Alan odlučili su se rastati za sva vremena nakon pročitanih zavjeta. Alan je nekoliko minuta nakon završetka još bio u šoku, a dojmove je sažeo za RTL.hr.

Jesi li ovo doživio kao šok? Što se dogodilo?

Razočaran sam zato što sam mislio da ćemo ona i ja iz ovog sociološkog eksperimenta izaći na jedan kulturan i prijateljski način. Imao sam lijepe namjere, u svojim zavjetima sam je počastio s nekolicinom komplimenata i to je to. Imao sam namjeru da si pružimo ruku i da se zagrlimo da svatko ode na svoju stranu. Nakon što sam ja završio, ona je krenula sa svojim zavjetima i započela je s rečenicom da će ona pročitati savjete za moje buduće djevojke, što ih čeka. Mislio da će biti pozitivna priča. Mislim da svaki čovjek kad nešto priča o nekome, to su nam pričali bake i djedovi, da je to čisti odraz nje same. Uopće se ne zamaram. Nisam šokiran, nisam iznenađen. To sve neka ide njoj na savjest. Mogao sam pričati o njoj, reći da se stavi za njezine buduće frajere. Ne želim se spuštati na taj niski nivo koji je ona imala cijelo vrijeme samnom. Pročitao sam zavjete. Mislim da su bili lijepi i kulturni. Želim izaći odavde kao gospodin, kao dečko iz grada. Ovakve osobe će ljudi znati prepoznati u gradu. Trenerica koja ima celulita, neću ići dalje... Ništa, želim joj svu sreću u životu.

Bi li napisao drugačije zavjete, da možeš?

Htio sam ispričati lijepu priču i htio sam iz ovoga svega izaći kao prijatelj. Svakome je na čast i obrazu.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.

