Alen i Tiago su poput braće! Evo kako se rodio 'bromance': 'U početku je bilo napetosti između nas'

"Tiago i ja smo jednostavno kliknuli tijekom snimanja. Bili smo zajedno i na medenom mjesecu, on s Tinom, a ja s Anom tako da smo on i ja odmah krenuli u razgovor i jako se zbližili", rekao je Alen i dodao kako su na medenom mjesecu njih dvojica ipak imali malih nesuglasica te se među njima osjetila napetost.

"Kroz zajednička druženja i gledanje epizoda eksperimenta došli smo na ideju da mi bude u spotu, a sada se malo slabije vidimo jer je on u Beogradu. S Renatom se isto čujem, a s njom se češće vidim jer živimo u istom kvartu'', rekao je i dodao kako baš idući tjedan Renata slavi rođendan na koji je i on pozvan.

"Bila je situacija gdje je on meni rekao neke stvari za koje mi se poslije ispričao i rekao kako mu je žao. U biti, tek nakon toga i samog medenog mjeseca smo se povezali dalje kako je eksperiment odmicao i tako smo ostali dobri do samoga kraja, a po završetku se to samo nastavilo", objasnio je Alen, a uz Tiaga, jako se povezao i s Renatom pa je tako otkrio kako su njih troje zajedno gledali epizode 'Braka na prvu' kada su se emitirale.

Uz njih dvoje, često se čuje i s Lovrom te Joletom. Također, Alen je komentirao i prijateljstvo između Ane i Tine. "One su se našle u tim nekim stvarima u kojima se ne slažemo, no to je normalno i drago mi je zbog njih. U eksperimentu nismo uspjeli pronaći ljubav, no dobili smo jako dobra prijateljstva", objasnio je.

Alen Tiaga smatra velikim borcem. "Općenito, treba se snaći u stranoj državi, ljudi premalo to poštuju da tako dobro priča hrvatski. Treba zamisliti kako bi nama bilo da uđemo u tako neki eksperiment u Brazilu", rekao je Alan, a što se Renate tiče, iako su prije eksperimenta bili samo poznanici, bilo mu je s njom lakše prolaziti kroz taj period života i snimanje.

"Puno ti znači kada u eksperimentu imaš nekoga koga znaš od prije pa makar i poznanika. Eksperiment nas je spojio, bili smo tu jedno za drugoga kada nam je to trebalo. Možda nam je zbog toga bilo lakše nego ostalim kandidatima", zaključio je Alan.

Pogledajte Alanov spot pjesme'MOMAČKA' u kojoj se pojavljuje i Tiago: