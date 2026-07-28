Alen iz 'Braka na prvu' objavio video s bivšom natjecateljicom 'Gospodina Savršenog'

Alenova posljednja objava privukla je posebnu pažnju jer je na pozornici udružio snage s još jednim poznatim licem s malih ekrana, Marinelom Grljušić , koja je sudjelovala u emisiji 'Gospodin Savršeni' .

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U kratkom videu, koji je dio Alenovog serijala "SUMMER 2026", zabilježen je trenutak spontanog susreta i zajedničkog nastupa. "Neke ljude ne vidiš godinama. Onda zajedno završite na mikrofonu", napisao je Alen uz objavu, otkrivajući kako je do suradnje došlo sasvim slučajno. Snimka prikazuje Alena i Marinelu kako energično pjevaju pred publikom, dijeleći jedan mikrofon i očito se dobro zabavljajući.

Njihov veseli nastup nije promaknuo pratiteljima, a i sama Marinela je u komentarima potvrdila dobru atmosferu. "Volim tvoj 27. dan", napisala je, referirajući se na Alenov vlog-dnevnik u kojem bilježi svoje ljetne gaže.