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Brak na prvu

Alen iz 'Braka na prvu' objavio video s bivšom natjecateljicom 'Gospodina Savršenog'

Glazbenik i radijski voditelj Alen Vlahović, poznat i po sudjelovanju u showu 'Brak na prvu', aktivno dokumentira svoje ljetne nastupe na Instagramu

RTL.hr
28.07.2026 16:00

Alenova posljednja objava privukla je posebnu pažnju jer je na pozornici udružio snage s još jednim poznatim licem s malih ekrana, Marinelom Grljušić, koja je sudjelovala u emisiji 'Gospodin Savršeni'.

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Spoj koji nitko nije očekivao

U kratkom videu, koji je dio Alenovog serijala "SUMMER 2026", zabilježen je trenutak spontanog susreta i zajedničkog nastupa. "Neke ljude ne vidiš godinama. Onda zajedno završite na mikrofonu", napisao je Alen uz objavu, otkrivajući kako je do suradnje došlo sasvim slučajno. Snimka prikazuje Alena i Marinelu kako energično pjevaju pred publikom, dijeleći jedan mikrofon i očito se dobro zabavljajući.

Njihov veseli nastup nije promaknuo pratiteljima, a i sama Marinela je u komentarima potvrdila dobru atmosferu. "Volim tvoj 27. dan", napisala je, referirajući se na Alenov vlog-dnevnik u kojem bilježi svoje ljetne gaže.

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