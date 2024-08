Alen iz 'Braka na prvu' ponovno ljubi, a osvrnuo se na bivše veze: 'Previše sam romantičan'

''S vremenom čovjek shvati da neke stvari jednostavno dođu i odu, no ono što je suđeno će doći ono što nije neće... Koliko god se trudili oko posla, prijatelja i ljubavi, ako nešto mora otići, jednostavno će otići. Tako je zapisano, po mojem mišljenju'', objasnio je Alen koji se prisjetio trenutaka iz veza.

''Nisam do sad imao neke duže veze... Možda tri, četiri službene, po nekoliko mjeseci... '', rekao je Alen. ''Sad kad razmislim u ovim godinama - mislim da sam bio previše romantičan u vezama, smatram da sam se nekad previše trudio'', rekao je i dodao:

''Generalno, bilo je lijepih trenutaka, jako dirljivih i lijepih stvari sam doživio od strane svojih djevojaka. Osoba sam kojoj odmah od početka nisu bitne neke skupe stvari već geste i što netko napravi za mene na neki specifičan način'', priznao je, a misli da je idealno mjesto za spoj negdje u miru i tišini.

''Mjesto za spoj mora definitivno biti mirno i s malo ljudi... Općenito, kad sam slobodan i kad ne radim volim s tom osobom biti u mirnijem ozračju i da nema nekih ometanja s drugih strana'', rekao je, a iako smatra da je nekoć bio vrlo romantičan, misli da se to sada malo promijenilo...

''Bio sam romantičan, to garantiram, a koliko sam sada, nisam siguran. Mislim da me nekako godine spuštaju na zemlju, prije sam nekako to sve gledao s raširenim očima'', otkrio je.

Što se pak tiče prekida, i one su njega ostavljale i on njih. ''Bilo je i da su mene ostavljale, i ja njih, a bilo je i zajedničkih dogovora. Mislim da svi tako imamo. Jednostavno sam shvatio da mi je najbitniji mir u životu, pa bio ja sam ili s nekom curom. Doslovno, ako se u taj mir neka žena uklapa, super, a ako ne - bolje je biti sam. Mislim da ljudi previše žrtvuju sebe da ne bi bili sami, a to nije vrijedno'', zaključio je Alen.

