Alen iz 'Braka na prvu' prisjetio se svog prvog hita: 'Nisam znao u što se opuštam'

Alen Vlahović iz 'Brak na prvu' ' je nedavno izbacio novu pjesmu 'Momačka', a za RTL.hr se prisjetio svog prvog ljetnog hita, 'Ludilo do zore'. Točno na današnji dan prije deset godina, izašla je Alenova pjesma i spot, a dosad je skupila oko pola milijuna pregleda. "Bez plaćene promocije, niti tada niti sad", otkrio je Alen za RTL.hr.

Detaljnije je progovorio o počecima bavljenja glazbom.

"Na Božić, 2013. sam imao neki malo ozbiljniji nastup s prijateljem gitaristom, u jednom šoping centru gdje je došao producent i pohvalio nas kako smo sve izveli. Rekao mi je da mu se javim, što i jesam pa smo nakon Nove godine krenuli raditi na toj pjesmi. Tražili smo, prebirali pa je napokon izašla pjesma 3. srpnja. Nisam znao što očekivati jer to je bila prva pjesma koju sam ozbiljnije snimio s dosta jakim producentom i spot je sniman od strane čovjeka koji je snimao prve televizijske serije u Hrvatskoj", priznao je Alen za RTL.hr, a uspjeh pjesme mu je bilo pravo iznenađenje.

"Nisam znao u što se opuštam, a dogodilo se to da je broj pregleda iz tjedna u tjedan rastao, iz dana u dan po deset tisuća pregleda do jednog trenutka kad je stalo, naravno. To mi je sve bilo jako nevjerojatno, tada sam imao 20 godina i živio sam san u to doba. Drago mi je da su ljudi voljeli tu pjesmu. Drago mi je da je tada, na društvenim mrežama bilo puno citata moje pjesme i mojih stihova, u opisima fotografija. Ja sam radio glazbu i tekst, dok je aranžman radio Tihomir Preradović. To je zapravo to", rekao je Alen.