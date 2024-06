Alen je imao nezgodu na snimanju spota: 'Zubi su na mjestu – to je najbitnije'

Čuli smo da si imao nezgodu na snimanju spota, što se dogodilo?

Sama situacije je zapravo jako banalna. Na samom snimanju, pred sam kraj, prijatelj je pitao hoće li nam natočiti piće. U međuvremenu sam se ja ponudio da ću to odraditi. Kako sam se i ja nagnuo po čaše, nije me vidio i došlo je do ovog do čega je došlo. Zubi su na mjestu, to je najbitnije...

Ipak, spot je snimljen do kraja...

Sreća u nesreći je to da smo taman bili pri kraju tako da smo sve ubrzo završili – cijelo snimanje. Usnica je bila neotečena s unutarnje strane tako da se srećom izvana i nije vidjelo.