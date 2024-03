Alen napokon pokazao bivšu, Ana je vidjela i ljepše: 'Nije Heidi Klum. Bez veze. Ista ja s dužom kosom i deset kilograma manje'

Ana i Alen isto su dobili pitanja i Alen je otkrio da osjeća emocionalnu povezanost s Anom. Morat ću se složiti s tobom da si se malo popravio", nadovezala se Ana, koja smatra da bi njezin bivši partner rekao da je ona žena koju možete samo poželjeti. Tiaga je zanimalo misli li Tina da je razmažena. Možda imam visoka očekivanja u svemu", rekla je ona dok je Tiagu to bitno jer ne voli razmažene djevojke. Ana je zamolila Alena da joj pokaže fotografiju bivše da bi procijenila izgleda li toliko dobro kao što on tvrdi. Nije Heidi Klum. Bez veze. Ista ja s dužom kosom i deset kilograma manje", rekla je Ana, zaključila da je ljepša te nastavila: Očekivala sam više kako si to famozno najavljivao. Očekivala sam neku krasoticu, vidjela sam i ljepših." Dodala je kako misli da je ona generalno prejaka za njega, i to ne misli na izgled, nego da se Alen naviknuo na plahe cure koje treba zaštititi, što ona može sama.

Nikolina i Anton također su dobili taj zadatak. Anton je nevoljko primio tu vijest jer stalno sprema i kuha. Imati muškarca uz sebe kojem ne moraš reći da odradi neke kućanske poslove je super i pravo olakšanje", rekla je Nikolina i poželjela masažu leđa, što Antonu nije bilo ugodno raditi. Tina i Tiago otišli su na tenis. Sport mi je jako bitan i drago mi je kad sam vidjela da je i Tiagu to dio života", rekla je Tina. Lovre je pozvao je Klaru na trening i za razliku od njega, Klara ne ide na vježbanje, no njezin suprug kaže da odlično izgleda i ima vrhunsku genetiku. Vježbam da nemam komplekse i da iz sebe izbacim frustracije i krive energije i onda sam najbolji za sebe i okolinu", odgovorio je Lovre Klari na pitanje vježba li da privuče cure te dodao da se zbog kompleksa do 16, 17 godine kupao u majici.

Isti zadatak dobili su Tina i Tiago, ali Tina je odbila dati svoj mobitel. Nešto nije u redu, ne znam. Čega se boji?" zanimalo je Tiaga koji je bez problema dao svoj mobitel. No ona ga nije željela uzeti i objasnila je kako je već imala takve situacije u prošlim vezama. To je samo pokvarilo povjerenje", objasnila je Tina dok Tiago to nije razumio jer je bio uvjeren da nešto skriva. Ako bih ti išla gledati telefon, znači da ti ne vjerujem. Imam katastrofalno iskustvo s tim i neću to više ni s kim raditi", nastavila je Tina i govorila da je njoj ružno gledati u tuđi telefon. Na kraju je ipak odlučila dati mobitel Tiagu i jako joj je zasmetalo što je, kako je rekla, išao u dubine. Iskoristio je priliku, i to dobro, iako je znao da su to moje osobne granice i imam neke boli od prošlih veza", rekla je Tina koja je tako dobila potvrdu da Tiago ne vjeruje ono što mu ona priča, u njezine riječi, nego više vjeruje telefonu. Nema povjerenja u mene i to me boli", zaključila je povrijeđeno.