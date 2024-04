Alen odgovorio na Anine prozivke o sudjelovanju zbog promocije: 'Lagat ću ako kažem...'

Ana i Alen napustili su sociološki eksperiment 'Brak na prvu' u jako lošim odnosima, a kako su oboje priznali za RTL.hr, niti trenutačno nemaju baš nikakav kontakt. Alen je Ani zamjerio što je radila previše drama u showu, a ona njemu to što je smatrala kako cijelo vrijeme glumi. Također, uoči izlaska, izjavila je kako je Alen u sociološkom eksperimentu samo zbog promocije te kako nije došao tražiti ljubav. Pitali smo ga je li to istina.

"Svaki od nas kandidata lagat će ako kaže da nije razmišljao da ulazi u projekt koji gleda cijela Hrvatska. Isto tako, svi smo mi ušli u to razmišljajući kako bi bilo super da se ostvari ta famozna ljubav na prvi pogled. Nadali smo se. Željeli to priznati ili ne. No nije se dogodila i to je sasvim u redu. U eksperiment sam ušao otvorenog srca, nadajući se pa čak i ljubavi. Da nije tako, da sam kalkulirao, ne bi ostao bez teksta u prvoj epizodi. Bio bih pripremljen na sve mogućnosti i glumio bih 'ulogu' kako to Ana voli nazivati. To je najbolji dokaz da sam ušao u sve ovo bez rukavica, vjerujući ekspertima, projektu, no eto, možda i životna lekcija. Ne treba vjerovati do kraja svima, možda u budućnosti ipak malo krenem s kalkuliranjem", rekao je Alen.