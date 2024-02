Alen otkrio svoj tip cure: 'Za oko mi je zapela Nikolina jer je najsređenija - volim kad cure drže do sebe, a još i vježba'

Anton se jadao Alenu i Ani kako nije zamišljao da će mu to sve s eksperimentom toliko teško pasti, a Nikolina se složila da je čudno razvijati odnos pred kamerama. Alen smatra da su eksperti sve parove pogrešno spojili, a njemu se od svih djevojaka najviše svidjela Antonova supruga. Možda mi je zapela za oko Nikolina. Ona je najsređenija, volim kad cure drže do sebe, vježba i trenira", rekao je Alen, a Nikolina dodala: Anton me iznenadio. Posljednjih dana bio je povučen, umoran, zatvoren..., a danas je druga priča. Koje ste mu vino dali da mu dam i ja doma?"

Tiago je spomenuo Aninu i Alenovu svađu u Veneciji, želeći da komentiraju to pred ostalima. Dodao je da voli Alena, ali smatra da je bio bezobrazan prema Ani, no on to više nije želio komentirati jer je smatrao da su sve riješili. Ipak, Klara je željela znati što se dogodilo pa joj je Tiago ukratko prepričao, a eksperti su bili neugodno iznenađeni tom situacijom i komentiranjem tuđeg izgleda. Lovre je pokušao ušutkati Tiaga da ne priča protiv drugog muškarca, no on se čudio kako netko ne može pružiti priliku nekome dok ga ne upozna, a Filip ponovio da svatko ima pravo na mišljenje te zaključio: Ne možeš promijeniti prvi dojam." Eksperti su uvidjeli da je to opravdavanje lošeg ponašanja.

"Ana se napokon okuražila reći i svoju stranu. To nije bilo u redu prema meni i nema potrebe da to guramo pod tepih", rekla je ispričala sve što se dogodilo na vjenčanju i večeri s Tinom i Tiagom. Iskrenost je jedna stvar, a poštovanje druga", rekao je Tiago, a Josip nastavio: To je ponižavajuće. Zasad sam shvatio da je najvažnija duša." Ekspertima je to bila odlična tema za raspravu zato što se govorilo o načinu na koji prezentiramo istinu a da održimo tuđi integritet. Kriv sam, ispričao sam se, rekao da nisam bio u pravu i ako je ona to prihvatila i krenuli smo dalje s normalnom komunikacijom, ne treba više povlačiti tu temu", rekao je Alen i dodao da nije očekivao od Tiaga da će ga pred svima prozvati jer su on i Tina bili s njima na večeri i sve znaju. Eksperti su smatrali da je Alenovo ponašanje odraz suptilne manipulacije u kojoj se prikriva fokus teme.