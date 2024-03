Alen se ponovno druži s Renatom u centru Zagreba! Otkrila ih snimka: A gdje je Ana?

Ana i Alen u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' trenutačno su u dobroj fazi nakon početnih turbulencija. Alen je promijenio ponašanje prema Ani, sada je prijateljski nastrojen, a i ona ga je pohvalila pred stručnjacima govoreći kako, unatoč tome, i dalje nema povjerenja u njega.

Stručnjak Boris Alena je ispitao neke stvari i rekao mu iskreno kako on gleda na cijelu situaciju. "Alen ima neke svoje preferencije i nisam siguran da je Alen do kraja iskren jer ako se nakon tjedan dana napravi takva promjena, to je čudo. Moje pitanje za Alena je shvaća li da se bilo kakav odnos i povjerenje grade na iskrenosti", upitao ga je.

"Slažem se s vama jer sam druga osoba", rekao je Alen i objasnio kako je to zato što se opustio.

Ana i Alen trenutačno su samo prijatelji, a pitanje je hoće li odnos podići na višu razinu.

Alen je prijatelj i s Renatom, koja je trenutačno u braku s Josipom. Oni su stari, dugogodišnji prijatelji koji su prijateljstvo obnovili u 'Braku na prvu' pa se često druže nakon i između snimanja. Alen je sada podijelio snimku na TikToku, gdje se u pozadini nazire Renata.