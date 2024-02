Alen svojim komentarima rasplakao Anu, a ona uznemireno: 'Tko si ti i otkud ti pravo?'

Uz bazen su Tamara i Filip razgovarali o njegovim tetovažama i Filip je naglasio da sve imaju neko značenje te dodao: Nemam ništa protiv tetovaža na curama iako ne volim da su vidljive jako", rekao je Filip dok mu je Tamara objašnjavala da su i njegove vidljive. Dobro, ispadam dvoličan malo, zapravo licemjeran kad je o tome riječ, ali ne volim baš da cura ima previše tetovaža", rekao je dok je Tamara rekla da voli tetovaže i na curama i dečkima, no Filipu to jednostavno nije lijepo na curama.

Nikolina se maksimalno trudila olakšati Antonu cijelu ovu situaciju jer je vidjela da je nekako napet. Primijetila sam da je malo odsutan i da mu je sve ovo možda previše, definitivno ću popričati s njim kad budemo nasamo", rekla je i dodala kako će uvijek tu biti za njega kao što su se i dogovorili. Dok su šetali gradom, oboje su fotografirali, no Antonu je zasmetalo što je ona snimala isto što i on. Rekao sam neke stvari koje me živciraju, ali još čekam da vidim je li to shvatila", rekao je.

Tamara je odvela Filipa na surfanje, a on joj je zahvalio što ga je tako lijepo iznenadila. Ana se opet osvrnula na to što je Alen rekao da nije njegov profil žene. Možda sam isključio sve ostalo zbog izgleda, eto, dogodilo se kako se dogodilo. Žao mi je i Ane, žao mi je i sebe", rekao je on, a Ana mu je priznala da je mislila odustati, no ostala je da bi shvatila što griješi u vezama te potom otkrila kako je čak godinu dana čekala potvrdu veze od bivšeg te dodala: Moja razina samopouzdanja nije visoka."

Tiago se požalio da ga Tina doživljava kao ženskara, a ona je komentirala: Zasmetale su mi neke riječi tako da sam izgubila povezanost s njim i zbog toga sam bila loše volje. Osjećam se kao komad mesa koji vidiš i želiš", rekla je Tina dok ju je Tiago molio za oprost. Ne mogu ti nakon četiri dana dati sve na pladnju", nastavila je Tina i otkrila da za nju intima znači da ima jako duboke osjećaje. Očekivala sam da ćemo prolaziti sve te palete emocija samo zbog toga što vidim da smo energijske bombe. Znam sebe i kad sam ga prvi put vidjela, znala sam da će biti tako", nastavila je i priznala da je bila povrijeđena zbog površnih i ružnih komentara jer to znači da je ne poštuje. Kao osobi mi nisi dao priliku", rekla je dok je Tiago zaključio da je ovo prvi put da je s nekim ovako blizak a da ta osoba nije zaljubljena u njega. Tina smatra da je zaljubljenost jako veliki pojam za nju i nije joj lako to samo tako izgovarati. Naposljetku mu je oprostila, ali i rekla: Izgubio si ponešto bodova. Malo sam izgubila povjerenje i mislim da nisi timski igrač. Ja sam odličan timski igrač u vezama." Unatoč raspravi, Tina smatra da je ovo bilo dobro za njihovu vezu jer i inače trebaju razgovarati o svemu.

Filip nikad nije bio na pikniku i priznao je Tamari da nije doživio pravu ljubav, a ona je izvadila pitanja eksperata. Na pitanje osjećaju li kemiju među njima, Filip je rekao da više voli crnke i tamnopute djevojke pa je odgovor 'ne', a Tamara je bez zadrške odgovorila da još ne osjeća to. Tamara je otkrila da voli Filipovu iskrenost, a ne sviđa joj se to što ima previsoko mišljenje o sebi. Filipu se sviđa što je iskrena i jako pozitivna osoba, a ne sviđa mu se što je glasna i jako otvorena sa svima.

Tina i Tiago su nakon rasprave završili su na partyju koji im je odlično došao kao zaključak današnje priče. Nikolina i Anton igrali su biljar i Nikolina ga je iz zezancije zvala 'mužiću' jer je primijetila da mu to smeta. S njom mi je baš nelagodno. Kad me zagrli, osjećam da to nije prirodno i malo me živcira."

Tini i Tiagu na večeri su se pridružili Alen i Ana, koja je primijetila: Naspram njih, mi smo kao stari bračni par kojem je dosta svega." Tinu je zanimalo kako se razvija njihov odnos i Alen je prvo malo okolišao da bi rekao kako nije očekivao takav tip žene pa je iz toga nastala neugodna situacija. Tina je objašnjavala Alenu da nije sve u izgledu te da je prerasla tu fazu u životu, no on je tvrdio da te izgled privuče, a ono iznutra zadržava. On želi biti iskren. Svi mi možemo biti iskreni, ali kako ti to zapakiraš i kako ti to kažeš osobi pored tebe je druga stvar", rekla je Tina, a Ana se rasplakala i ustala od stola.

Tina je tješila Anu i govorila joj da je takvi komentari ne trebaju dirati jer je Alen jako površan tip dok je on i dalje ponavljao Tiagu kako fizički ona nije njegov tip i da neće lagati pred kamerama i ostalima. To je ružno. Tko si ti otkud ti pravo? Je li on Brad Pitt?" kroz suze je govorila Ana dok ju je Tina tješila i govorila: On nije zadovoljan sobom ako mene pitaš!" Tinu je neugodno iznenadilo i to što Alen nije došao utješiti svoju suprugu. To je od osobe baš neki minimum", naglasila je. Kad se vratila za stol, rekla je kako bi i nju to povrijedilo da Tiago tako priča o njoj, no Alen je smatrao da se ne treba petljati u tuđe odnose i potom je inzistirao da Tina prizna kako joj je izgled bitan. Kasnije je u svoju obranu objašnjavao kako ga kod Ane nije privukla ni energija.