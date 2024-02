Alen za RTL.hr o Ani: 'Nemam ništa protiv dobrih simpatičnih cura, ali jednostavno nije moj tip'

Za to ćete morati pratiti nove epizode.

Alen Vlahović kandidat je nove sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' . U showu je ušao otvorena srca, no na oltaru je doživio razočarenje. Početni smješak je splasnuo, a sve zbog njegove, sada supruge, Ane. Već na prvu je zaključio kako ona nije njezin tip, a to su primijetile i njezine prijateljice, kako je Alen jako suzdržan. Za RTL.hr je otkrio što misli o njihovom odnosu, je li se dogodio bilo kakav klik s Anom i kakve djevojke zapravo voli.

Rekao si kako si ekspertima rekao kako je tvoj tip djevojke u potpunosti drugačiji. Možeš li nam reći što si mislio pod time?

Volim sportske tipove djevojaka. Ulažem vrijeme i trud u sebe - što intelektualno, što fizički i smatram da bi svaka osoba to trebala raditi za dobrobit vlastitog života. Samim time dolazi i veće samopouzdanje, ljepši izgled i kvalitetnija energija koju širimo dalje.

Što/tko je za tebe idealna djevojka?

Vjerujem u onu staru, istinsku i pravu ljubav u ovo ludo doba, ali ne s bilo kim i ne bilo kad. Nisam od onih osoba koje će završavati sa svakim. Imam svoju viziju onoga što želim i tražit ću dok to ne pronađem. Smatram to legitimnim, svidjelo se to nekome ili ne.

Što misliš, zašto su te stručnjaci spojili baš s Anom?

To je zanimljivo pitanje na koje bih i ja volio znati odgovor. Trebate to pitati njih jer su oni stručnjaci koji bi trebali znati ono što rade. U našem slučaju to baš nije ispalo idealno.

Bilo je dosta negativnih komentara. Imaš li neku poruku za dežurne kritičare?

Imam poruku svim ljudima. Zabavljajte se, odmorite glavu od svojih obaveza uz materijal koji smo snimili. Ovo je sve ionako show i na to tako treba i gledati. Ljudi koji me znaju, znaju tko sam i što sam. Ostalim se komentarima ne zamaram jer me zanimaju samo mišljenja ljudi koje poznajem.

Hoćeš li Ani dati priliku u eksperimentu?

Ne mogu ništa još reći jer su prošle tek dvije epizode. Bit će i lijepih trenutaka kod nas, ali ne bih više od toga. Neka gledatelji ostanu uz male ekrane.

