Alen za RTL.hr o Aninoj ljubomori i simpatijama prema Renati: 'Show nas je još zbližio'

Ima li tu nečega više od prijateljstva? Alen i Renata poznaju se već više od dva desetljeća budući da su odrasli u istom kvartu, a ponovno su se zbližili u sociološkom eksperimentu. Alen je za RTL.hr otkrio u kakvom je trenutačno odnosu sa svojom suprugom, ali i prijateljicom Renatom.

U kakvom ste odnosu ti i Renata? Ima li tu više od prijateljstva?

Renatu i mene zbližio je show. Bili smo poznanici, a sada smo baš dobri prijatelji. Nekako kad ulazite u ovakvu vrstu showa, jako puno vam znači neka osoba koju poznajete otprije. I sretan sam što je Renata dio toga, definitivno.

Misliš li da je Ana ljubomorna na vaš odnos?

Ne bih znao odgovor na ovo pitanje. Tijekom snimanja osjetio sam nekakve ljubomorne komentare prilikom spominjanja Renate, ali doista ne vidim potrebu za tim. Dobri smo prijatelji i to je to. No, naravno, neki ljudi u ovom showu baš vole drame.

Misliš li da je Josip ljubomoran zbog vašeg odnosa?

S Josipom sam razgovarao i stvarno nema potrebe za dizanjem tenzija. Da, istina je da Renata i ja nismo bili najbolji prijatelji prije, ali show nas je prijateljski baš zbližio. I sretan sam zbog toga.

Je li se javila bivša djevojka oko Anina komentara?

Ma, nije. To je sve samo show i tako treba gledati na stvari. Tek kad sam život počeo shvaćati kao igru, uživam u njemu.

Misliš li da je Ana bila iskrena kada je komentirala tvoju bivšu djevojku?

Već kod postavljanja fotografija po fizičkoj privlačnosti, shvatio sam kakvu igru igra. Čekala je moj poredak da bi napravila sljedeći potez, ali i to je sasvim u redu. Isto tako, znala je da se fotografija neće vidjeti i da može reći što hoće.

Je li te povrijedio njezin komentar?

Svatko ima pravo na svoje mišljenje i tako treba gledati na sve. Ne vrijeđaju me stvari tek tako.

Što očekuješ od nove zajedničke večere, ali i ceremonije?

Veselim se novoj zajedničkoj večeri. Nadam se da neću biti u fokusu drama i kompliciranja.

