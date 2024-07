Alen za RTL.hr o plesačici s kojom je objavio video: 'Trebala je doći i na moju svadbu'

Alen je ljetovao u Opatiji s obitelji i prijateljima, no odlučio je s dečkima otići do Rijeke u noćni život gdje je sreo dragu prijateljicu.

''Svratili smo do Rijeke na koncert Jelene Rozge, a onda smo otišli u noćni klub. Znao sam da Ema tu radi, no nisam je očekivao tu večer'', rekao je Alen. ''Jedna mi je od boljih prijateljica, bila je pozvana i na moju svadbu u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', no zbog privatnih obaveza nije uspjela doći'', dodao je.

''Kako je Ema plesačica trebala mi je glumiti u spotu, čak smo ga i snimili, no on nikada nije izašao van. No, planiram je angažirati u sljedećem spotu pa se nadam da će on osvanuti i ona u njemu'', rekao je Alen.

