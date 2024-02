Alen za RTL.hr o situaciji s Anom: 'Nisam čovjek od drame i ne treba mi to u životu'

Nisam čovjek od drame i ne treba mi to u životu. Ne znam zašto je toliko zagrizla da mi se mora svidjeti, ali s takvim ponašanjem samo odbija. Svi su ostali ovo shvatili kao eksperiment, no ona kao da ima osjećaj pravog braka. Pogledajmo samo primjer Tamare koja se uzdigla iznad toga da nije Filipov tip. Oni se zabavljaju, smiju, večeraju zajedno, a kod nas samo nepotrebna drama.

Ljudi koji me poznaju dobro znaju da kada volim neku ženu, za nju radim i više nego što možda trebam u takvim situacijama. Dajem sebe i više od sto posto jer smatram da je to - ljubav. Ali moramo uzeti bitnu činjenicu u obzir, a to je da ne osjećam prema Ani ono što ona vjerojatno osjeća prema meni. Normalno je, primjerice, da će Tiago za Tinu napraviti neke stvari koje možda ja za Anu neću, ali besmisleno je uopće uspoređivati njih i nas. Oni su par, sretni su, zaljubljeni. Mi nismo.

Ana je na medenom mjesecu rekla kako se nisi pokazao kao džentlmen, je li to istina?

Jesu li te pogodile njezine suze?

U tom mi trenutku nije bilo jasno što se događa. Ponovio sam ono što sam rekao i prve večeri nakon svadbe i mislio sam da smo to razrješili. Ne može me netko na silu natjerati da se zaljubim! Neću se pretvarati, držati za ruke i grliti se s nekim ako to ne osjećam i mislim. Pretjerano dramatično reagira, što je otežavajuća okolnost za razvoj nekog prijateljskog odnosa. I kad misliš da smo se vratili na normalan put, ona ponovno potegne staru priču i stvara naboj.

Kakav komentar imaš na Tinine i Tiagove riječi?

U životu smatram da bi ljudi prvenstveno trebali rješavati svoje stvari, a ne gurati nos u tuđe živote. Ali vidim da je to Tini jako zanimljivo. Tina tu izvodi neki girl power, što je doista iritantno. Priča o tome da joj izgled nije bitan, a da nije dobila Tiaga nego nekog drugog, vidio bih bi li bila s njim.

Rekla je da si površan, smatraš li se takvim?

A je li ona površna kad je komentirala moj izgled kada me prvi put vidjela pred oltarom? Kad je u kameru rekla 'lajkam'? Zašto je površnost istaknuta samo kad nekome treba, a iste stvari radi? Svi prvo komentiraju izgled, a poslije upoznaješ osobu kakva je iznutra, nećemo se zavaravati. Ako smatramo površnost to da se nisam zaljubio u neku osobu iako je to možda ona željela - onda sam površan. Inače, ne bih rekao. Zašto sam ja površan jer tražim nešto drugačije od nekog drugog? Neshvatljivo razmišljanje. Smatram da su te riječi uzrok njezinih očekivanja sa mnom i razočaranje što se nije dogodilo nešto što je očekivala.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE VIDEO: