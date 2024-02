Alenu najprivlačnija Renata, Ana se nije začudila: 'Voli žene koje su više radile na sebi i vole se pokazivati'

Nastavio je objašnjavati kako je njihova prva svađa izbila zbog Klarina mišljenja da on nema svoje 'ja', što Lovro smatra suludim jer sve loše stvari koje je prošao u životu - doživio ih je upravo zbog svog tvrdoglavog 'ja'. Stručnjaci su se složili s Lovrom, tvrdeći kako on definitivno ima svoje 'ja' te da bi mu Klara trebala dopustiti da bude svoj, a i ona svoja. Također, zaključili su da Klara na pogrešan način traži Lovrinu inicijativu, umjesto da pohvali ponašanje koje joj se sviđa. Oboje su na kraju napisali da ostaju, no Lovre misli da je to sve gluma jer Klara svaki dan govori kako želi napustiti show.

Kod kuće su Nikolina i Anton komentirali Anin emotivan nastup pred stručnjacima i bilo im je jako žao Ane i onog što je proživjela. Možda će mu oprostiti kao osobi, prijatelju, ali nemam prevelike nade da će nešto biti od tog braka", zaključila je Nikolina. No Alen je odlučio okrenuti novi list, ne želi više dramu, samo želi da budu pozitivni i izvuku najbolje iz ovoga. Sad još tjedan dana, ne znam čemu?! Nervozna sam zato što ne znam je li to gluma, što je pokazao otpočetka, ili je doživio prosvjetljenje pa je sad drugi čovjek. Bojim se da će me opet povrijediti i vrlo rado bih to izbjegla", rekla je Ana, a Alen zaključio: Vjerujem da možemo daleko dogurati ako si oboje damo truda. Ne mora to biti ljubavna priča, ali može biti lijepa priča u ovom showu." Tijekom doručka Alen je čak uspio nasmijati Anu te rekao: Inzistiram na pozitivi, nemam više živaca za drame, ne živim takav život i ne treba mi to."

Dok jedni pokušavaju popraviti loš početak, drugi koriste vrijeme na zajedničke aktivnosti. Filip je Tamari pokazao svoju romantiku - trening u teretani. Nije bilo problema, jača je od dosta dečki koje znam", rekao je. I dok su se oni zbližavali na vježbanju, Nikolina je Antonu pravila desert iz svoje kuharice, Renata i Josip sastavljali su ormarić, a Klara i Lovre pravili su ručak. Danas je prvi dan da se nije čula s Renatom i bila je stara Klara", rekao je Lovre i dodao da je bolja kad nije stalno na telefonu.

Renata i Josip pronalazili su kreativne načine za sastavljanje ormara i jedno o drugom doznali neke nove stvari. Kod uređenja oboje vole minimalizam, Renata više voli pse, a Josip mačke. S druge strane, Klara i Lovre pričali su o djeci. Vidim se kao tata jednog predivnog sina, budućeg sportaša", rekao je Lovre, a Klara nastavila: Voljela bih imati troje djece, bitno mi je samo da su živi i zdravi." Dok Lovre i Klara pričaju o ozbiljnim temama, Ana se odlučila posvetiti sebi i krenula je u teretanu. Dobila sam motivaciju koja mi je falila i vjerujem da ću i ja biti zadovoljnija sobom", rekla je.