Ana frustrirana odnosom s Alenom: 'Umoran si otkako smo se upoznali! Mi nismo cimeri, daj malo truda!'

"Mislim da je naša komunikacija nakon obrata na medenom mjesecu bila uredu. Napredujemo. Možda tebi previše sporo, možda nekome okej, to je sasvim legitimno izraziti svoje mišljenje. Ako ne možeš prihvatiti to, to je sasvim okej, rekao je Alen i dodao kako drama ne treba u životu jer cijeni svoj mir te da Ana razmisli tko ovdje zapravo radi scene.

"Ona naša šetnja jučer, to je bilo stravično", rekla mu je Ana, koja mu je zamjerila što se nismo podružili kako treba.

"On jedno te isto ponavlja danima. Gdje on ima gaže, gdje je radio, ja to znam napamet. Kao da pustiš jednu reklamu koju on vrti na radiju. To zvuči tako", požalila se.

Alenu je zamjerila i to što je stalno umoran.

"Ti si umoran otkako smo se mi upoznali. Na dan vjenčanja si mi rekao da ideš spavati u 22 sata", rekla mu je, a on se branio kako je to normalno jer puno radi.

"Mislim da nije uspjela dobiti reakciju od drugih na večeri, da mi svi okrenu leđa i da je njezin revolt rezultirao tome da je tražila dlaku u jajetu da opet napravi scenu", zaključio je Alen.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':