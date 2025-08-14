Emisije
Brak na prvu

Ana iz 'Braka na prvu' izgleda bolje nego ikad, a otkrila je tajnu svoje promjene

Ana blista na fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama

RTL.hr
14.08.2025 14:00

Ana iz 'Braka na prvu' aktivna je na društvenim mrežama, a na svojim fotografijama, koje objavljuje, primjećuje se koliko blista. Ovog puta je podijelila selfie. "Lipojko", komentirala je Klara Kokić iz 'Braka na prvu'. "Ljepotica", poručio joj je jedan pratitelj. 

Ana Jakuš
Ana Jakuš FOTO: Instagram

Inače, mnogi pratitelji su primijetili koliko Ana blista i izgleda sretno, a ona je nakon završetka četvrte sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' otkrila kako se prihvatila vježbanja te zdravije prehrane. Rezultati toga su itekako vidljivi u njezinim objavama. 

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':

ana jakuš brak na prvu transformacija
