Ana iz 'Braka na prvu' izgleda bolje nego ikad, a otkrila je tajnu svoje promjene

Ana iz 'Braka na prvu' aktivna je na društvenim mrežama, a na svojim fotografijama, koje objavljuje, primjećuje se koliko blista. Ovog puta je podijelila selfie. "Lipojko", komentirala je Klara Kokić iz 'Braka na prvu'. "Ljepotica", poručio joj je jedan pratitelj.