Ana iz 'Braka na prvu' o Alenovim komentarima za Nikolinu: 'Želim im svu sreću'

Ana i Alen spojeni su u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a period medenog mjeseca i početak zajedničkog života za njih je bio vrlo turbulentan. Odnos je ispunjen brojnim razmiricama, a pravog braka nema na vidiku. Ana je za Net.hr otkrila kako se osjeća i smatra li da je njezina reakcija bila pretjerana.

Jeste li bili povrijeđeni kada vam je Alen rekao da niste njegov tip žene? Kakve misli su vam prolazile kroz glavu?

Ne mogu reći da me povrijedilo kada mi je Alen rekao da nisam njegov tip žene, ali me pogodilo, definitivno to nisam očekivala u tom trenutku. Sasvim je u redu što mu se nisam svidjela, no mogli smo o tome razgovarati na drugačiji način. Nije mi puno toga prolazilo kroz glavu u tom trenutku jer sam još uvijek bila pod dojmom cijelog dana, a i njegove izjave.

Zašto mu niste dozvolili da se ispriča?

Pogrešno je reći da mu nisam dozvolila da se ispriča. Prikazan je samo mali dio toga kako se situacija odvijala. Željela sam da on i ja u miru razgovaramo, bez kamera, o tome kako ćemo dalje. S obzirom na to da nisam ono što je očekivao, željela sam znati na čemu sam, možemo li ići dalje kroz ovaj projekt kao dvoje normalnih ljudi, odnosno, prijateljski.

Mislite li da ste pretjerali s reakcijom?

Možda se ljudima čini moja reakcija pretjeranom, ali ja na to ne gledam tako. Žao mi je što je to ispalo kao moja gruba reakcija jer inače sam vrlo tolerantna i mirna osoba, ali to što sam danima gledala i slušala kako se pokušava ispričati samo dok su kamere uključene i traži dodatna snimanja istog prešlo je i moje granice.