Ana iz 'Braka na prvu' slavi rođendan! 'Alen mi nije čestitao, a želim samo mir'

"Tradicionalno kod majke idem na rođendansku tortu. S obitelji sam i kasnije idemo na stand up nastup", rekla je Ana, koja je s našim portalom podijelila i fotografije.

"Ove godine su me svi pitali što želim za rođendan, a ja sam odgovorila kako samo želim - uspomene. Valjda je to tako jer odlazim", rekla je Ana. Dodala je i kako želi mir te se nada kako će to uskoro i postići.

"Imam sada toliko toga za obaviti, ali bitno je da me u Norveškoj čeka siguran posao", naglasila je.