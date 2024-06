Ana je definitivno nakon 'Braka na prvu' okrenula novo poglavlje u životu! Pogledajte kako uživa

Za RTL.hr je tada priznala kako joj je to bila dugogodišnja želja te da, iako joj je teško zbog obitelji, mora razmišljati dugoročno. Tako je završila tečaj jezika i položila sve ispite, no priznala je kako joj ipak ide teže s jezikom, s obzirom na to da se priča dijalektom u tom području gdje je ona.

"Taj dijalekt doslovno ne razumijem pa učim ispočetka kako bih se mogla snalaziti na poslu", priznala je Ana. U Norveškoj živi idealno, često boravi u prirodi, a priznala je kako ju je upravo ona i privukla za život tamo. "Ljudi! I priroda", rekla je Ana, a obitelj je odlučila posjećivati što je češće moguće.

