Ana je nervozno i nasmijano stala pred oltar, no Alen nije dobro reagirao: 'Šok, šok'

Alen je priznao kako svemu u životu daje šansu. ''Mislim da se možemo samo kajati, ako nešto mi odbijemo, a možda je stvoreno za nas. Život smatram kao igru, treba se jednostavno igrati. Ako dođe ta osoba u ovom eksperimentu, da pače – dobro je došla, idemo zajedno korak naprijed. To je to'', rekao je radijski voditelj Alen.

U sociološkom eksperimentu ' Brak na prvu ' novi par su medicinska sestra Ana i radijski voditelj Alen . Alen je bio nervozan čekajući mladenku Anu, no najbitnije mu je bilo da su mama, prijatelji i obitelj uz njega. ''Kada je došao u odijelu – srce mi je zaigralo. Samo sam htjela da on bude zadovoljan i sretan te da sve prođe kako treba'', rekla je Alenova mama Jadranka.

Ana smatra da se može dogoditi ljubav na prvi pogled. ''Vidim da je visok, crn, huh! Onda mi se okrenuo i nasmijao'', komentirala je Ana kojoj se mladoženja svidio na prvu, no Alen nije imao tako pozitivne komentare. ''Šok, šok, definitivno šok i samo šok'', komentirao je Alen. ''Nekako uvijek jedno zamišljamo, a drugo nam se ostvari'', dodao je.

Ana je priznala Alenu kako je dosta nervozna, a on njoj kako nije te da mu je sve ravno. ''Diši duboko'', rekao je Alen Ani. ''Vidim da je i on nervozna, iako nije to priznao. Očekivala sam da će on započeti razgovor jer mislim da je otvoreniji od mene. Nekako sam njegovu inicijativu čekala'', rekla je Ana.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' pogledajte i na platformi Voyo.